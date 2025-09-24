Giza Eskubideen Behatokia impulsa una querella por la emboscada de Asturiaga de 1974
Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia (GEBehatokia) ha anunciado la presentación de una querella por la muerte de Roque Méndez Villada y José Luis Mondragón Elorza, abatidos en una operación policial franquista en Hondarribia. El Gobierno español ha reconocido recientemente a Méndez como víctima del franquismo en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
El 20 de mayo de 1974, una emboscada policial en la playa de Asturiaga, en Hondarribia, terminó con la vida de los jóvenes Roque Méndez Villada y José Luis Mondragón Elorza. Procedían de Donibane Lohitzune en una lancha en la que también viajaba José Luis Arrondo, alias Cocoliso, que resultó ileso. La organización GEBehatokia considera que el caso recuerda a las ejecuciones extrajudiciales de la bahía de Pasaia en 1984.
La causa abierta entonces por la justicia militar franquista atribuyó la responsabilidad a los dos jóvenes fallecidos, mientras que los agentes implicados quedaron exentos de investigación. Cincuenta años después, la asociación ha llevado el caso a los tribunales reclamando que se identifique y procese a los responsables de lo que califica como un crimen de lesa humanidad.
En diciembre de 2023, el Gobierno Vasco reconoció a Méndez como víctima del Estado al amparo de la Ley 12/2016. Más recientemente, en junio de 2025, la familia del joven recibió del Gobierno español un documento de reparación que declara ilegítimos los tribunales franquistas y nulas sus sentencias.
La asociación subraya que estos reconocimientos tienen un valor moral y político, pero insiste en que la justicia sigue sin depurar responsabilidades penales. En este contexto, recuerda que organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han instado a España a garantizar que los crímenes de la dictadura no queden amparados por la amnistía ni la prescripción.
Más noticias sobre sociedad
Hallazgo arqueológico muy importante en Pamplona: la puerta de los Canónigos en la torre de Barbazana
En Pamplona, un nuevo hallazgo arqueológico es noticia. Se encuentra junto a la catedral y ha sido visitado recientemente por el alcalde Joseba Asiron y la comisión de urbanismo. El arqueólogo Iñaki Sagredo ha definido el hallazgo espectacular e importante.
Retenciones kilométricas en el corredor del Txorierri tras chocar por alcance 7 vehículos
El siniestro se ha producido poco antes de las ocho de la mañana de este miércoles sin que se hayan registrado heridos, según ha informado el departamento vasco de Seguridad.
La editorial Elkar decide poner fin a la beca Igartza por el vínculo de CAF con Israel
La decisión de la editorial llega diez días después de que la bertsolari y escritora Saioa Alkaiza renunciara al premio de esta edición para "denunciar la implicación de CAF en el genocidio que se está llevando a cabo contra el pueblo palestino".
Detienen al responsable de un prostíbulo en Aduna (Gipuzkoa) por explotación y tentativa de agresión sexual
Una de las mujeres prostituidas en el local denunció sufrir un trato degradante y haber sido obligada a consumir drogas.
Una concentración condena en San Sebastián la última agresión sexual denunciada en la ciudad
Una concentración silenciosa, encabezada por el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha denunciado la agresión sexual sufrida el pasado viernes por una mujer por la que ha sido detenido un hombre de 45 años. La mujer denunció en comisaría que el varón, además de agredirla sexualmente, controlaba lo que hacía y con quién estaba, y le prohibía ver a sus amigos.
Euskal Sagardoa presenta en Altzo su nueva cosecha de manzana 2025
Aseguran que este es un año de manzana y esperan duplicar el número de manzanas recogidas en el último año. A diferencia del año pasado, la cosecha de manzana de este año tiene muy buen aspecto.
Osakidetza ampliará el cribado de cáncer de mama a los 48 años, rebajando en dos años la edad de participación
Durante la visita a las obras de la nueva Unidad de Protonterapia de Osakidetza, el lehendakari Imanol Pradales ha destacado el esfuerzo del Gobierno Vasco en reforzar la prevención, la detección precoz y el acceso equitativo a tratamientos innovadores, situando la lucha contra el cáncer como una prioridad estratégica de país
Los detenidos por la muerte del joven en Bilbao no pertenecen a bandas violentas, según el jefe de la Ertzaintza
Los tres detenidos y el fallecido pertenecían a "dos grupos de jóvenes que regresaban a casa, y que no se conocían entre ellos". Al parecer, comenzaron a insultarse y ello devino en una pelea. El jefe de la Policía Vasca ha descartado que los detenidos tengan relación con pandillas u organizaciones violentas.
Confirman la presencia de sustancias químicas en la sangre de menores de Urola y Goierri
Un estudio de la EHU concluye que los niveles de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) encontradas no suponen riesgo grave para la salud, pero advierte de la necesidad de reforzar su vigilancia.