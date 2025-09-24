Giza Eskubideen Behatokiak kereila bat bultzatu du 1974ko Asturiagako segadagatik
Iragarri du kereila bat aurkeztuko duela 1974an Hondarribian izandako polizia-operazio frankista batean hildako Roque Méndez Villada eta José Luis Mondragón Elorzaren heriotzagatik.
Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak (GEBehatokia) iragarri du kereila bat aurkeztu duela Hondarribiko polizia-operazio frankistan hil zituzten Roque Méndez Villada eta José Luis Mondragón Elorzaren heriotzagatik. Espainiako Gobernuak duela gutxi aitortu du Mendez frankismoaren biktima izan zela, Memoria Demokratikoaren Legea aplikatuz.
1974ko maiatzaren 20an, Hondarribiko Asturiaga hondartzan egindako polizia-segada batean Roque Mendez Villada eta Jose Luis Mondragon Elorza gazteak hil ziren. Donibane Lohitzunetik zetozen, Jose Luis Arrondorekin (Cocoliso ezizenez ezaguna), txalupa batean. GEBehatokia erakundeak uste du kasuak gogora ekartzen dituela 1984an Pasaiako badian egindako exekuzioak.
Orduan justizia militar frankistak irekitako auzian hildako bi gazteei egotzi zieten erantzukizuna, eta inplikatutako agenteak ikerketatik salbuetsita geratu ziren. Berrogeita hamar urte geroago, elkarteak auzitegietara eraman du kasua, gizateriaren aurkako krimentzat jotzen duenaren erantzuleak identifikatzeko eta auzipetzeko eskatuz.
2023ko abenduan, Eusko Jaurlaritzak Mendez Estatuaren biktima gisa aitortu zuen, 12/2016 Legearen babesean. Duela gutxi, 2025eko ekainean, gaztearen familiak erreparazio-dokumentu bat jaso zuen Espainiako Gobernuaren eskutik, auzitegi frankistak legez kanpokotzat eta epaiak baliogabetzat jotzen dituena.
Elkarteak azpimarratu du aitorpen horiek balio morala eta politikoa dutela, baina azpimarratu du justiziak ez duela oraindik erantzukizun penalik argitu. Testuinguru horretan, gogorarazi du nazioarteko erakundeek, hala nola Nazio Batuen Giza Eskubideen Batzordeak, diktadurako krimenak amnistiak ez babestea bermatzeko eskatu diotela Espainiari.
