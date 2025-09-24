ARQUEOLOGÍA
Hallazgo arqueológico muy importante en Pamplona: la puerta de los Canónigos en la torre de Barbazana

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aurkikuntza arkeologiko oso garrantzitsua Iruñean: Barbazanako dorrearen barruan dagoen Kanonigoen atea
EITB

En Pamplona, un nuevo hallazgo arqueológico es noticia. Se encuentra junto a la catedral y ha sido visitado recientemente por el alcalde Joseba Asiron y la comisión de urbanismo. El arqueólogo Iñaki Sagredo ha definido el hallazgo espectacular e importante.

