Cercanías cubrirá en autobús el tramo entre Barakaldo y Santurtzi hasta nuevo aviso, por la avería en la catenaria

Los servicios entre Barakaldo y Bilbao, así como entre Bilbao y Muskiz, se prestan con normalidad. No obstante, en el caso del trayecto Bilbao-Santurtzi, los trenes únicamente circulan hasta la estación de Desertu Barakaldo.

Operarios trabajan en la infraestructura averiada. Foto: EITB
El tramo de Cercanías C-1 entre Desertu Barakaldo y Santurtzi seguirá interrumpido hasta nuevo aviso debido a una avería en la infraestructura. Renfe ofrece transporte alternativo por carretera con la misma frecuencia que los trenes.

La circulación de trenes entre Barakaldo y Santurtzi continúa suspendida desde el pasado lunes a causa de una incidencia que afecta a la electrificación de la línea de Cercanías C-1, según ha informado Renfe.  Mientras tanto, los servicios entre Barakaldo y Bilbao, así como entre Bilbao y Muskiz, se prestan con normalidad. No obstante, en el caso del trayecto Bilbao-Santurtzi, los trenes únicamente circulan hasta la estación de Desertu Barakaldo.

Para garantizar la movilidad de los pasajeros, Renfe ha puesto en marcha un servicio de autobuses entre Desertu Barakaldo y Santurtzi, que funcionará con la misma frecuencia que los trenes.

La empresa ferroviaria ha explicado que el objetivo es mantener la regularidad de la línea mientras Adif trabaja en la reparación de la avería y en la restitución de la tensión eléctrica en el tramo afectado.

