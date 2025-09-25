MATXURA
Barakaldo eta Santurtzi arteko tartea autobusez egingo da, Renfeko Aldirietako katenarian izandako matxura konpondu arte

Barakaldo eta Bilbo arteko zerbitzuak, baita Bilbo eta Muskiz artekoak ere, betiko moduan ari dira eskaintzen. Hala ere, Bilbo-Santurtzi ibilbidearen kasuan, trenak Barakaldoko Desertu geltokiraino bakarrik ari dira.

Un incendio en la catenaria en Peñota mantiene interrumpido el tráfico ferroviario entre Barakaldo y Santurtzi
Langileak lanean ari dira matxuratutako azpiegituran. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Desertu Barakaldo eta Santurtzi arteko C-1 aldiriko trenbideak etenda jarraituko du, abisua eman arte. Renfek trenen maiztasun berarekin eskaintzen du errepide bidezko garraio alternatiboa.

Barakaldo eta Santurtzi arteko trenen zirkulazioak etenda jarraitzen du joan den astelehenetik, C-1 aldiriko linearen elektrifikazioari eragiten dion gorabehera baten ondorioz, Renfek jakinarazi duenez.  Bien bitartean, Barakaldo eta Bilbo arteko zerbitzuak eta Bilbo eta Muskiz artekoak normaltasunez ematen dira. Hala ere, Bilbo-Santurtzi ibilbidearen kasuan, trenak Barakaldoko Desertu geltokiraino baino ez dira zirkulatzen.

Bidaiariei zerbitzua bermatzeko, Renfek autobus zerbitzu bat jarri du martxan Desertu Barakaldo eta Santurtzi artean, trenen maiztasun berarekin.

Enpresak azaldu duenez, helburua da linearen maiztasunari eustea, Adif matxura konpontzen eta eragindako zatian tentsio elektrikoa lehengoratzen ari den bitartean.

Barakaldo Santurtzi Muskiz Gizartea

