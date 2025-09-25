INVESTIGACIÓN
Zupiria confirma que están investigando tres "incidentes" de La Vuelta

Euskaraz irakurri: Zupiriak baieztatu du Vueltako hiru "gertakari" ikertzen ari direla
Bingen Zupiria ha confirmado que varios incidentes que ocurrieron durante la Vuelta ciclista a España en Bilbao están siendo investigados. En concreto se investigan tres incidentes contra las normas de convivencia. Tras esa investigación, Zupiria ha dicho que se lo harán llegar a la Comisión de antivilencia.

