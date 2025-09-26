Guardar
La vendimia más corta de la historia está llegando a su fin

Amaitzear da inoiz egin den mahats bilketarik laburrena
18:00 - 20:00
EITB

Última actualización

La cosecha no ha sido abundante, condicionada por el tiempo y la aparición de mildiu, pero se dice que la uva recogida en esta breve cosecha que está a punto de finalizar es de muy buena calidad.

