Arrancan las fiestas de San Fermín Txikito en el Casco Viejo de Pamplona

Pamplona, hoy. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: San Fermin Txikitoko jaiak hasi dira Iruñeko Alde Zaharrean

Última actualización

Las concejalas y los concejales txikis han sido los encargados de lanzar el chupinazo desde la azotea de la iglesia de los Corazonistas del Casco Viejo de la capital navarra. Desde hoy y hasta el domingo los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una agenda repleta de actividades.

