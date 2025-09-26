El Parque Natural de Izki obtiene el certificado como 'destino Starlight' por sus buenas cualidades para la contemplación
El cielo del Parque Natural de Izki (Álava) ha obtenido recientemente la certificación como Destino Starlight por las extraordinarias cualidades con las que cuenta para la contemplación de los cielos estrellados.
Parámetros como la calidad del cielo, la oferta de educación ambiental y la acción sobre el medioambiente en destino son los aspectos objeto de evaluación para determinar la idoneidad del espacio a certificar.
Los Destinos Starlight no sólo deben acreditar la calidad de sus cielos y los medios para garantizar su protección, sino también las adecuadas infraestructuras y actividades relacionadas con la oferta.
La candidatura ha puesto en valor iniciativas con las que se venía trabajando desde hace años, como el cambio de iluminación que llevó el pueblo de Korres con la ayuda del Parque Natural en 2017, el convenio con la Asociación astronómica 'La Otra Mitad' para el uso del observatorio astronómico, o las actividades conjuntas con la Cuadrilla de Montaña Alavesa, donde destaca la red de miradores astronómicos de la Comarca.
El proceso de auditoria se ha centrado en analizar los productos del destino como, por ejemplo, la oferta de alojamientos, los medios de observación disponibles al servicio de los visitantes, la formación del personal encargado de la interpretación astronómica entre otros aspectos y su integración en la conservación de la naturaleza nocturna.
Tras la acreditación, debe afrontar un conjunto de medidas que se plasmarán en un plan de trabajo durante los próximos meses y que incluirá un plan formativo, una agenda de actividades y una propuesta para hacer más sostenible la iluminación de los pueblos del entorno.
La diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate, ha destacado que "el Parque Natural de Izki suma un atractivo más a sus sobresalientes paisajes y biodiversidad, incorporando un nuevo punto de vista a su oferta educativa y turística, con su cielo nocturno como nuevo estandarte".
"La Diputación Foral de Álava pretende con esta acción poner en valor la calidad de su cielo nocturno e impulsar medidas para su protección como parte de las actuaciones de conservación de la biodiversidad del Parque Natural", ha subrayado la responsable foral.
