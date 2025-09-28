Hoy es noticia
TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fallece un motorista en un accidente ocurrido en Berroeta

El siniestro ha ocurrido en la carretera NA-2540 esta pasada medianoche, cuando la moto ha salido de la calzada y ha chocado contra un árbol.
Euskaraz irakurri: Motorzale bat hil da Berroetan izandako istripu batean
author image

EITB

Última actualización

Un hombre de 66 años ha fallecido esta pasada noche en un accidente de moto que ha sufrido en Berroeta, en el término municipal de Baztan (Navarra).

El siniestro ha ocurrido en la carretera NA-2540 esta pasada medianoche, cuando la moto ha salido de la calzada y ha chocado contra un árbol. El motorista ha fallecido en el traslado al hospital.

La Policía Foral investiga las causas del accidente.

Accidentes de Tráfico Navarra Policía Foral Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más