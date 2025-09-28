Fallece un motorista en un accidente ocurrido en Berroeta

Un hombre de 66 años ha fallecido esta pasada noche en un accidente de moto que ha sufrido en Berroeta, en el término municipal de Baztan (Navarra).

El siniestro ha ocurrido en la carretera NA-2540 esta pasada medianoche, cuando la moto ha salido de la calzada y ha chocado contra un árbol. El motorista ha fallecido en el traslado al hospital.

La Policía Foral investiga las causas del accidente.