Motorzale bat hil da Berroetan izandako istripu batean

Ezbeharra NA-2540 errepidean gertatu da bart gauerdian, motorra errepidetik atera eta zuhaitz baten aurka talka egin duenean.
EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat hil da bart Berroetan, Nafarroan, izandako motor istripu batean.

Ezbeharra NA-2540 errepidean gertatu da bart gauerdian, motorra errepidetik atera eta zuhaitz baten aurka talka egin duenean. 66 urteko gizonezkoa ospitalera zeramatenean zendu da.

Foruzaingoa istripuaren arrazoiak ikertzen ari da.

