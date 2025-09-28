Herido de gravedad un hombre en Bilbao tras ser agredido en una discoteca
Un hombre de 36 años ha sido detenido en Bilbao acusado de un delito de lesiones tras agredir a una persona en una discoteca y ocasionarle un traumatismo craneoencefálico grave hacia las 03:30 horas de la madrugada de este domingo. La víctima ha sido evacuada a un centro hospitalario con una fuerte hemorragia, ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Los agentes de la Ertzaintza personados en el lugar han visto a la víctima tendida en el suelo con un fuerte traumatismo y una herida abierta en la cabeza, mientras estaba siendo atendida por personal sanitario. Una ambulancia medicalizada ha trasladado al herido a un centro hospitalario.
Además de la persona trasladada al hospital, otro joven ha sufrido un corte en la cara, tras alcanzarle restos de un vaso roto, y ha sido atendido también en el hospital.
Posteriormente se ha podido identificar al presunto autor, que ha sido detenido poco después en Bilbao y trasladado a dependencias policiales por un delito de lesiones. El arrestado pasará a disposición judicial en las próximas horas.
