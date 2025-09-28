Gizon bat larri zauritu dute goizaldean Bilboko diskoteka batean
Gainera, beste gazte bat ospitalera eraman dute aurpegian ebakiak zituelako. Dirudienez, hautsitako edalontzi baten hondarrekin egin ditu zauriak.
36 urteko gizon bat atxilotu dute Bilbon, lesio delitu bat egotzita, diskoteka batean gizon bati eraso egin eta traumatismo kraneoentzefaliko larria eragin izana egotzita, igande goizaldeko 03:30 aldera. Biktima ospitalera eraman dute, odoljario handia zuela, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Bertaratutako ertzainek lurrean etzanda aurkitu dute, traumatismo handia eta buruan zauri ireki bat zituela-eta, osasun-langileak artatzen ari ziren bitartean. Anbulantzia medikalizatu batean eraman dute ospitalera.
Zauritu hori ospitaleratzeaz gain, beste gazte batek ebaki bat egin du aurpegian hautsitako edalontzi baten hondarrekin, eta hori ere artatu behar izan dute ospitalean.
Ustezko erasotzailea identifikatu ondoren, handik gutxira atxilotu dute, Bilbon.
Atxilotua datozen orduetan eramango dute epailearen aurrera.
