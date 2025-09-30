El buque insignia de la OTAN "Johan de Witt" hace escala en Bilbao
El HNLMS Johan de Witt, buque insignia del Grupo Marítimo Permanente de la OTAN 1 (SNMG1), se encuentra atracado en el puerto de Bilbao para una escala de cuatro días, hasta el 2 de octubre. La Armada ha confirmado que no se han programado visitas abiertas al público durante su estancia.
El navío, de 176 metros de eslora, cuenta con capacidad para transportar tropas, vehículos y helicópteros, así como para llevar a cabo operaciones anfibias o misiones de ayuda humanitaria.
El Johan de Witt llega a Euskadi tras participar en las maniobras de la OTAN Dynamic Messenger 2025, celebradas en Troia y Sesimbra (Portugal) entre el 15 y el 26 de septiembre. En esos ejercicios se emplearon sistemas no tripulados (aéreos, de superficie y submarinos) en operaciones marítimas.
El Grupo Marítimo Permanente de la OTAN 1 es una de las cuatro fuerzas navales permanentes de la Alianza Atlántica. Su misión es reforzar la presencia y la disuasión en áreas estratégicas, además de mejorar la interoperabilidad entre las armadas aliadas. Actualmente lo integran buques de Países Bajos y Alemania, desplegados en el Báltico y el Atlántico.
