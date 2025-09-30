OPERACIÓN MILITAR
El buque insignia de la OTAN "Johan de Witt" hace escala en Bilbao

El buque de asalto anfibio HNLMS Johan de Witt, de la Real Armada neerlandesa, permanecerá en el puerto bilbaíno hasta el 2 de octubre, tras participar en unas maniobras de la OTAN en Portugal.
Foto: Joost J. Bakker / Wikipedia
Euskaraz irakurri: NATOren intsignia ontziak geldialdia egin du Bilbon
EITB

El HNLMS Johan de Witt, buque insignia del Grupo Marítimo Permanente de la OTAN 1 (SNMG1), se encuentra atracado en el puerto de Bilbao para una escala de cuatro días, hasta el 2 de octubre. La Armada ha confirmado que no se han programado visitas abiertas al público durante su estancia.

El navío, de 176 metros de eslora, cuenta con capacidad para transportar tropas, vehículos y helicópteros, así como para llevar a cabo operaciones anfibias o misiones de ayuda humanitaria.

El Johan de Witt llega a Euskadi tras participar en las maniobras de la OTAN Dynamic Messenger 2025, celebradas en Troia y Sesimbra (Portugal) entre el 15 y el 26 de septiembre. En esos ejercicios se emplearon sistemas no tripulados (aéreos, de superficie y submarinos) en operaciones marítimas.

El Grupo Marítimo Permanente de la OTAN 1 es una de las cuatro fuerzas navales permanentes de la Alianza Atlántica. Su misión es reforzar la presencia y la disuasión en áreas estratégicas, además de mejorar la interoperabilidad entre las armadas aliadas. Actualmente lo integran buques de Países Bajos y Alemania, desplegados en el Báltico y el Atlántico.

