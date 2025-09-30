OPERAZIO MILITARRA
"Johan de Witt" NATOko ontzi ezagunak geldialdia egin du Bilbon

Herbehereetako Errege Armadako HNLMS Johan de Witt ontzi anfibioa Bilboko portuan egongo da urriaren 2ra arte, NATOk Portugalen egindako maniobra batzuetan parte hartu ondoren.
Argazkia: Joost J. Bakker/Wikipedia
EITB

Azken eguneratzea

HNLMS Johan de Witt ontzia, NATO 1eko Itsas Talde Iraunkorraren (SNMG1) ontzia, Bilboko portuan dago lau eguneko geldialdi baterako, urriaren 2ra arte. Armadak baieztatu du ez dela jendearentzako bisita irekirik programatu bere egonaldian.

176 metroko luzera du itsasontziak eta tropak, ibilgailuak eta helikopteroak garraiatu ditzake, baita operazio anfibioak edo laguntza humanitarioko misioak egiteko ere.

Johan de Witt ontzia NATOren Dynamic Messenger 2025 maniobretan parte hartu ondoren iritsi da Euskadira. Maniobra horiek Troian eta Sesimbran (Portugal) egin ziren irailaren 15etik 26ra bitartean. Ariketa horietan eskifaiarik gabeko sistemak erabili ziren (airekoak, lurrazalekoak eta itsaspekoak) itsas operazioetan.

NATOren Itsas Talde Iraunkorra 1 Aliantza Atlantikoaren lau itsas indar iraunkorretako bat da. Bere eginkizuna eremu estrategikoetan presentzia eta disuasioa indartzea da, aliatuen arteko elkarreragingarritasuna hobetzeaz gain. Gaur egun, Baltikoan eta Atlantikoan dauden Herbehereetako eta Alemaniako ontziek osatzen dute.

