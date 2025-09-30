"Johan de Witt" NATOko ontzi ezagunak geldialdia egin du Bilbon
HNLMS Johan de Witt ontzia, NATO 1eko Itsas Talde Iraunkorraren (SNMG1) ontzia, Bilboko portuan dago lau eguneko geldialdi baterako, urriaren 2ra arte. Armadak baieztatu du ez dela jendearentzako bisita irekirik programatu bere egonaldian.
176 metroko luzera du itsasontziak eta tropak, ibilgailuak eta helikopteroak garraiatu ditzake, baita operazio anfibioak edo laguntza humanitarioko misioak egiteko ere.
Johan de Witt ontzia NATOren Dynamic Messenger 2025 maniobretan parte hartu ondoren iritsi da Euskadira. Maniobra horiek Troian eta Sesimbran (Portugal) egin ziren irailaren 15etik 26ra bitartean. Ariketa horietan eskifaiarik gabeko sistemak erabili ziren (airekoak, lurrazalekoak eta itsaspekoak) itsas operazioetan.
NATOren Itsas Talde Iraunkorra 1 Aliantza Atlantikoaren lau itsas indar iraunkorretako bat da. Bere eginkizuna eremu estrategikoetan presentzia eta disuasioa indartzea da, aliatuen arteko elkarreragingarritasuna hobetzeaz gain. Gaur egun, Baltikoan eta Atlantikoan dauden Herbehereetako eta Alemaniako ontziek osatzen dute.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Eider Mendoza: "Bernedoko udalekuen kasuan gertatutakoa argitu behar da, seinalamendurik gabe, baina arduraz"
Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak Bernedoko udalekuen inguruan sortutako "kezka" izan du hizpide, eta nabarmendu du beharrezkoa dela "lehenbailehen argitzea bai udalekuetan gertatutakoa, bai auzitegietan gertatutakoa". Horretaz gain, haurren familiei babes osoa eskaini die.
772 kokaina kilo atzeman dituzte Hendaian
Kargamentuak 31 milioi euroko balioa du. Iraileko hirugarren esku-hartzea izan da.
Mendozak Bernedon gertatutakoa "lehenbailehen" argitzeko eskatu du, "inor jomugan jarri gabe, baina erantzukizunez"
"Adingabeez ari gara, eta, horiek babesteko, Gipuzkoako Foru Aldundiak ezin du xehetasunik eman", adierazi du ahaldun nagusiak.
"Bazkari solidario hauekin, gorputza eta arima elikatu nahi ditugu"
Bizkaiko 250 sukaldarik osatutako Bisubi Fundazioak Utopia Isila ekimena jarri du abian. Hilean behin, pertsona zaurgarriz osatutako talde bat gonbidatuko dute esperientzia gastronomiko batera, jankide horien “gorputza eta arima” elikatzeko helburuarekin. Lagun Artean elkartea izan da iraileko bazkarian gonbidatua.
Ikerketapean dira Paisaiako arrantza-ontzi bateko hiru tripulatzaile matxinada bat antolatzeagatik
Guardia Zibilak azaldu duenez, tripulatzaileak ikerketapean dira kapitaina mehatxatzeagatik eta, horietako bi, ontziaren armadoreari erasotzeagatik.
Valentziako probintziak alerta gorrian jarraitzen du; Kataluniako Gobernuak, aldiz, “okerrena” igaro dela dio
Denboraleak 358 ml/m2 baino gehiago utzi ditu hamabi orduan Valentziako Erkidegoan. Bien bitartean, Kataluniako Gobernuak “zuhur” jokatzea eskatu du, nahiz eta egoerak hobera egin duen.
Abisu gorriak indarrean jarraitzen du Valentziako probintzian, eurite handiengatik
Valentzia hiriburuan denboraleak datozen orduetan izango duen bilakaerarekin kezkatuta daude. Hiriko alkateak adierazi duenez, "litekeena da unerik gogorrenak arratsaldean iristea".
Miguel Unamunori omenaldia, haren jaiotzaren 161. urteurrenean
Bilboko Udalak omenaldia egin dio astelehen honetan Miguel de Unamunori, 1864an jaio zela 161 urte bete direnean. Ekitaldian, Juan Mari Aburto Bilboko alkateak lore-eskaintza egin du, eta Unamuno deskribatu du "kulturarekin, askatasunarekin eta giza duintasunarekin konprometitutako bilbotar" gisa.
Ertzaintzak sexu-askatasunaren aurkako lau salaketa ditu, Bernedoko udalekuetako gertakariak direla eta
Ikerketa judiziala astelehen honetan jarri da martxan, lehen salaketa jarri zenetik ia bost hilabete igaro direnean. EAEko fiskal nagusiak adierazi duenez, maiatzean epaitegira iritsitako polizia-atestatua "linboan" geratu zen.