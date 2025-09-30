El Gobierno Vasco instalará 38 nuevos cajeros automáticos en localidades rurales
El Gobierno Vasco lanzará una licitación para la instalación de cajeros en 38 pueblos, una iniciativa a la que destinará fondos públicos por importe de 1,15 millones de euros hasta el año 2029. Esta medida se incluye en el denominado proyecto Berosi que ha sido presentado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.
Ha explicado que la desaparición de oficinas bancarias en las zonas rurales ha provocado la exclusión financiera de muchos habitantes que tienen que desplazarse kilómetros para acceder a un cajero.
Para la selección de los 38 municipios beneficiados se tendrán en cuenta alguno de los siguientes factores: que las localidades de más de 300 habitantes carezcan actualmente de cajeros y oficinas, que la distancia al más cercano sea como mínimo de ocho kilómetros y que reciban más de 100 000 turistas al año.
El Gobierno Vasco se compromete a instalar 31 de los 38 cajeros en un plazo de 24 meses, lo que beneficiará a "más de 22.500 personas". Es uno de los proyectos que recoge la Estrategia de Desarrollo Rural 2030 y el Programa de Desarrollo Territorial (PDT).
La consejera ha explicado que esta estrategia tiene como objetivo ordenar la acción pública en el medio rural centrada en la transición económica, la vivienda, la movilidad, la sanidad, la innovación y la cohesión social. Su objetivo, ha añadido, es mejorar la calidad de vida de las personas que viven en las zonas rurales, garantizar la igualdad de derechos y servicios básicos, impulsar la diversificación económica y la innovación y preservar y el entorno natural y cultural.
La última lista de municipios sin cajero automático en la CAV superaba los 60.
