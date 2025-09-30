Landa-garapena 2030
Eusko Jaurlaritzak 38 kutxazain automatiko berri jarriko ditu landa eremuko herrietan

Udalerri horiek bete beharko dituzten baldintzak honakoak dira: 300 biztanle baino gehiago izatea, egun hurbilen duten kutxazaina 8 kilometrora edo gehiagora egotea edota urtean 100.000 turista baino gehiago jasotzea. 

cajero automatico kutxazain automatikoa

Azken eguneratzea

Datozen hiru urteetan EAEko landa eremuko 38 herritan kutxa automatikoa jarriko da, bertako biztanleek dituzten zerbitzuak hobetzeko. Landa gunea bultzatzeko Eusko jaurlaritzak martxan jarri duen Berosi programaren lehen pausoa da, eta Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak aurkeztu du astearte honetan, Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan.

Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan kutxazain automatikorik ez duten herrien azken zerrenda 60tik gorakoa da. Bertako biztanleek bizi duten finantza-bazterketari aurre egiteko helburuarekin, Gasteizko Gobernuak 1,15 milioi euroko inbertsioa egingo du, 38 kutxazain jartzeko beste horrenbeste herritan. 

Udalerri horiek bete beharko dituzten baldintzak honakoak dira: 300 biztanle baino gehiago izatea, egun hurbilen duten kutxazaina 8 kilometrora edo gehiagora egotea edota urtean 100.000 turista baino gehiago jasotzea. 

Barredok azaldu duenez, landa eremuetako bizilagunen % 96rengana iritsiko da zerbitzua, eta gainerakoak ere, izango dute zerbitzua hobetzeko aukera. 

Landa eremua zaindu, garatu eta bertako zerbitzuak hobetzeko, Landa Garapeneko 2030 Estrategiak eta Lurralde Garapeneko Programak (LDA) jasotzen duten proiektuetako bat da.

 

 

