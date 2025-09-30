Fundación Walk On Project celebra el fin de semana en Bilbao la VII edición de WOP Challenge y la XIII Estropatada

La Fundación The Walk On Project (WOP) ha presentado la séptima edición de la WOP Challenge Bilbao-Bizkaia, la XV del WOP Festival y la XII Estropatada WOP, que tendrán lugar este fin de semana, en una edición que culminará el 12 de octubre con el Gorbeia WOP Day, todo ello con el foco en la recaudación de fondos destinados a la investigación de enfermedades neurodegenerativas.

En la rueda de prensa de presentación, que ha tenido lugar en la explanada del Museo Marítimo, han participado el director de The Walk On Project, Mikel Renteria, acompañado de la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun, y representantes de los patrocinadores.

La fundación busca sensibilizar, a través de sus distintas actividades, a favor de la ciencia y la investigación contra las enfermedades neurodegenerativas con eventos especiales y de trascendencia internacional que congregan, tal y como ha resaltado Renteria en la presentación, a "miles de personas a través de eventos de gran impacto en el mundo del deporte, la cultura y los valores".

Tal y como ha resaltado, hasta la fecha, la WOP Challenge Bilbao-Bizkaia WOP Challenge cuenta ya con cerca de 1.500 inscritos y "va camino de convertirse en un evento deportivo a relevos por equipos de referencia internacional".

Con un crecimiento "imparable" este año contará con 151 equipos inscritos y unos 1.500 participantes de varios países y de 22 provincias del Estado (30% mujeres y 70% hombres), ha explicado Renteria.

WOP Challenge recorre "algunos de los lugares más bellos de Bizkaia" y, al atravesar 36 municipios, supone "una oportunidad de turismo activo tanto para quienes participan como para sus muchos acompañantes".

Esta séptima edición cuenta con sus modalidades de running-trail (full y one day) y trekking, todas ellas a relevos por equipos en las que se vive una experiencia que va más allá de lo deportivo para convertirse en una aventura.