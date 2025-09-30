Walk On Project Fundazioak WOP Challenge eta XIII Estropatada egingo ditu asteburuan Bilbon
Zientziaren eta gaixotasun neurodegeneratiboen ikerketaren aldeko sentsibilizazioa lortu nahi dute, ekitaldi berezien bitartez.
The Walk On Project (WOP) Fundazioak WOP Challenge Bilbao-Bizkaiaren zazpigarren edizioa, WOP Zinemaldiaren XV .a eta XII. Estropatada aurkeztu ditu. Asteburu honetan izango da eta urriaren 12an amaituko da, Gorbeia WOP Day jaialdiak borobilduta. Gaixotasun neurodegeneratiboen ikerketa sustatzera bideratuta.
Mikel Renteria The Walk On Projecten zuzendariak, Itziar Urtasun Bilboko Udaleko Jaietako zinegotziak eta babesleen ordezkariek hartu dute parte Itsasmuseumen zabalgunean egin den aurkezpenean.
Fundazioak gaixotasun neurodegeneratiboen ikerketaren aldeko sentsibilizazioa lortu nahi du, ekitaldi berezien bidez. Ekitaldi horiek, Renteriak aurkezpenean azpimarratu duenez, "milaka pertsona biltzen dituzte kirolaren, kulturaren eta balioen munduan eragin handia duten ekitaldien bidez".
Azpimarratu duenez, orain arte 1.500 pertsonak inguru eman dute izena WOP Challenge Bilbao-Bizkaia WOP Challengen, eta "nazioarteko erreferentziazko taldeek txandakako kirol-ekitaldi bihurtzeko bidean da".
WOP Challengek "Bizkaiko leku ederrenetako batzuk" zeharkatzen ditu, eta 36 udalerritan zehar ibilitzen, "turismo aktiborako aukera bat da, bai parte hartzen dutenentzat, bai laguntzaile askorentzat".
Zazpigarren edizio honek running-trail (full eta one day) eta trekking modalitateak izango ditu, guztiak taldeka, erreleboka, kirol arlotik haratago doan esperientzia bizi eta abentura bihurtzeko.
"Betidanik, edizioak amaitu berri daudela, lan handia eginez, gozamena bilatzen dugu, eta segurtasuna azpimarratzen dugu antolakuntzeko oso zaila den arren, eta diru-iturriak zabaltzeko balio duten ekitaldiak egiten ahalegintzen gara", gaineratu du Mikel Renteriak.
Irteera Guggenheim Bilbao Museoan izango da eta helmuga Itsasmuseumen. Bertan, parte-hartzaileek eta laguntzaileek egun osoko jaia biziko dute urriaren 5ean, igandea, Estropatadarekin batera.
Urtero bezala, Estropatada ekitaldi "berezienetako bat" izango da, izan ere, milaka pertsona biltzen ditu 2013ko lehen ediziotik.
Bilboko itsasadarreko lasterketa, Euskalduna zubitik (13:00etan) abiatuta, duela urte batzuetatik bioahateekin egiten da (landare-jatorriko materialez egiten diren munduko ahate bakarrak), eta klasikoa da dagoeneko.
Renteriak azpimarratu duenez, "Estropatada gure inguruko imajinario kolektiboaren parte da, eta familia asko hazi dira urtero hitzordu hori bizitzen".
Azpimarratu duenez, "oroitzapenen iturri bihurtu da, eta hunkitu egiten gaituzte bizipenek", jarraitu du Renteriak, eta hitzordua "berriro ere planik onena izango da, sorpresekin, musikarekin, emanaldiekin, gastronomiarekin, txikienentzako jokoekin, salmenta-postuekin, wopatoien lehiaketarekin (enpresak) eta ahateen lasterketarekin berarekin".
Estropatadan parte hartzeko 5 euroko txartela erosi behar da estropatada.com webgunean, Bizkaiko Asuaberrietan, Eroskiko hipermerkatu askotan eta Bilboko Corte Inglesen.
