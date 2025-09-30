NARCOTRÁFICO
Interceptan 772 kilos de cocaína en Hendaia

El cargamento está valorado en 31 millones de euros. Se trata de la tercera intervención en septiembre.
Trabajadores de la aduana. Foto: Douane
Euskaraz irakurri: 772 kilo kokaina atzeman dituzte Hendaian
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La brigada de la aduana de Hendaia ha informado de que ha interceptado un cargamento de 772,68 kilos de cocaína valorado en 31 millones de euros

Se trata de la tercera intervención en septiembre, a principios de mes incautaron otros dos cargamentos de 262,98 y 360 kilos de cocaína, ha precisado la brigada en un comunicado.

La brigada aduanera de Hendaia ha localizado un camión que circulaba en dirección sur-norte en la carretera A-63 y cuyo registro de mercancía indicaba que estaba vacío.

Los agentes observaron una pared vertical en la parte inferior del vehículo y descubrieron 21 bolsas con 772,68 kilos de cocaína

Estas tres incautaciones de cocaína representan un total de casi 1,4 toneladas, lo que equivale al 7% de las incautaciones de cocaína francesas en 2024.

El año pasado, los servicios de aduanas franceses interceptaron 20,97 toneladas de cocaína. 

