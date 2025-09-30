NARKOTRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

772 kokaina kilo atzeman dituzte Hendaian

Kargamentuak 31 milioi euroko balioa du. Iraileko hirugarren esku-hartzea izan da.

Mugetako langileak. Argazkia: Douane
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hendaiako aduanako brigadak jakinarazi duenez, 772,68 kilo kokaina atzeman dituzte, 31 milioi euroko balioa dutenak

Irailean egindako hirugarren operazioa da: hilaren hasieran 262,98 eta 360 kilo kokainako bi kargamentu konfiskatu zituzten, brigadak ohar bidez zehaztu duenez.

Hendaiako aduana-brigadak kamioi bat aurkitu du A-63 errepidean, hegoaldetik iparraldera zihoana, eta, itxuraz, ez zeraman salgairik.

Agenteek horma bertikal bat ikusi zuten ibilgailuaren behealdean, eta 21 poltsa aurkitu zituzten 772,68 kilo kokainarekin

Operazio horietan, orotara, ia 1,4 tona bildu dira, hau da, 2024an Frantzian konfiskatu den kokainaren % 7.

Iaz, Frantziako aduana-zerbitzuek 20,97 tona kokaina atzeman zituzten. 

Hendaia Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu