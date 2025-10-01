La diputada de Cuidados y Políticas Sociales de Gipuzkoa, Maite Peña, ha informado de que la Diputación, "como es habitual", se ha personará como acusación en el caso del udaleku alavés de Bernedo, donde familias han denunciado presuntos delitos contra la libertad sexual de menores, "en defensa de los intereses y la protección de los menores bajo tutela foral".

El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria está instruyendo diligencias y ha llamado a declarar como testigos a tres presuntas víctimas y la ertzaintza ha realizado, en el marco de la investigación que está realizando, un llamamiento a las posibles familias afectadas a presentar denuncias.

La diputada foral ha incidido en que el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales de la Diputación de Gipuzkoa trabaja, además, con "menores en situación de desprotección con una mayor fragilidad", por lo que no se van a ofrecer "detalles" de este tema a los medios de comunicación. En todo caso, Peña ha subrayado que, "desde el primer momento", la institución foral ha dado "todos los pasos que tenía que dar y los va a continuar dando".

"Lo importante es proteger a los menores y, en este caso, esclarecer qué es lo que ha sucedido en el udaleku", ha señalado. Para ello, ha realizado un llamamiento "a todas las familias y también a los menores que son ahora menores o que lo fueron" a que "si tienen algo que aportar, que lo hagan, para recopilar la mayor información posible en ese expediente judicial".

Además, ha confirmado que, "como es habitual", la Diputación se va a personar en esta causa "en protección de los intereses de los menores que se encuentran bajo su tutela". "Ya tenemos la cita el próximo 8 de octubre, ahí se nos hará el ofrecimiento de acciones, y como es habitual, nos personaremos en defensa de los intereses y la protección de los menores bajo nuestra tutela", ha incideido.

La diputada foral ha reiterado que desde la Diputación ha hecho "todo lo que teníamos que hacer desde el primer momento y vamos a estar muy atentos" a qué es lo que sucede en este expediente judicial, con el objetivo de "que se aclare los hechos que han sucedido y que se depuren las responsabilidades".