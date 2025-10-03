IGLESIA CATÓLICA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Archivan la denuncia de las exmonjas de Belorado contra el arzobispo Mario Iceta al no apreciar delito

Esta decisión coincide con la paralización temporal del desahucio de las exmonjas del Monasterio de Belorado. Aunque las religiosas han recurrido, el Arzobispado ha solicitado que se ejecute provisionalmente el desalojo, recordando que ya se han suspendido cuatro fechas previas.
(Foto de ARCHIVO) El arzobispo de Burgos, Mario Iceta Gavicagogeascoa, durante una rueda de prensa, a 24 de junio de 2024, en Burgos, Castilla y León (España). Los servicios jurídicos del Arzobispado de Burgos han decidido excomulgar de la Iglesia Católica a las diez monjas que han ocupado el monasterio de Belorado ante la negación reiterada de los últimos papas de Roma. Estas diez religiosas pertenecen a las quince que formaban parte de la comunidad de Clarisas. Las otras cinco religiosas que aún permanecen en el interior del monasterio ya no forman parte activa de la comunidad, por lo que el Arzobispado ha decidido dejarlas al margen de esta excomunión colectiva. Tomás Alonso / Europa Press 24 JUNIO 2024;BELORADO;BURGOS;IGLESIA CATOLICA;MONJAS 24/6/2024
Mario Iceta, arzobispo de Burgos. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Beloradoko moja ohiek Mario Iceta artzapezpikuaren aurka jarritako salaketa artxibatu dute
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Briviesca ha decretado el sobreseimiento y archivo de la causa penal contra el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, al no encontrar indicios de delito en las acusaciones presentadas por las exmonjas de Belorado

Estas lo denunciaron por administración desleal, coacciones y revelación de secretos en su función de comisario pontificio, pero la jueza concluyó que su nombramiento fue legítimo y su gestión económica no causó perjuicio a los monasterios.

La resolución judicial, fechada el 1 de octubre y notificada días después, descarta también la existencia de coacciones por el cambio de llave en el Monasterio de Derio, al constatarse que las exreligiosas conocían otra entrada. En cuanto a la supuesta revelación de secretos, el auto aclara que Iceta no tiene un deber de confidencialidad con ellas, ya que no existía relación profesional, y por tanto, no se configura delito alguno.

Esta decisión coincide con la paralización temporal del desahucio de las exmonjas del Monasterio de Belorado, previsto para el 3 de octubre, tras la sentencia condenatoria del 31 de julio. Aunque las religiosas han recurrido, el Arzobispado ha solicitado que se ejecute provisionalmente el desalojo, recordando que ya se han suspendido cuatro fechas previas. La Audiencia Provincial de Burgos deberá resolver ahora sobre el recurso.

Queda visto para sentencia el juicio por el desahucio de las exmonjas de Belorado
Mario Iceta declara por las acusaciones de coacciones y administración desleal
Iceta demanda a las monjas clarisas de Belorado con la intención de forzar su desahucio
Burgos Iglesia Católica Denuncias Juicios Sociedad

Más noticias sobre sociedad

ES Alert Sistemaren mezua
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

SOS Deiak prueba el sistema de avisos ES-Alert en Balmaseda

Los móviles que se encontraban este mediodía en Balmaseda han recibido un mensaje del sistema ES-Alert. SOS Deiak informará a la sociedad de sobre cualquier catástorofe a través de este sistema. La prueba tenía como objetivo Con la prueba realizada en Balmaseda se ha querido conocer el grado de efectividad y mejorar la difusión. Tras escuchar el pitido, los dispositivos han recibido un mensaje en euskera, castellano e inglés informando de la prueba.

Isurketa Gatikan
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las obras del cable submarino de interconexión eléctrica entre Gatika y Capbreton se ha vuelto a paralizar por un vertido en el río Butrón

La Agencia URA ha abierto expediente sancionador contra Red Eléctrica, y ha obligado a paralizar uno de los trabajos de perforación que tenían lugar en la zona de Gatika, motivado por un nuevo vertido a un arroyo del río Butrón, del que tuvieron conocimiento el miércoles.  Se trata de un vertido de una sustancia que no se considera tóxica, la bentonita, pero que sí afecta al ecosistema.
Cargar más