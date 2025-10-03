Archivan la denuncia de las exmonjas de Belorado contra el arzobispo Mario Iceta al no apreciar delito

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Briviesca ha decretado el sobreseimiento y archivo de la causa penal contra el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, al no encontrar indicios de delito en las acusaciones presentadas por las exmonjas de Belorado.

Estas lo denunciaron por administración desleal, coacciones y revelación de secretos en su función de comisario pontificio, pero la jueza concluyó que su nombramiento fue legítimo y su gestión económica no causó perjuicio a los monasterios.

La resolución judicial, fechada el 1 de octubre y notificada días después, descarta también la existencia de coacciones por el cambio de llave en el Monasterio de Derio, al constatarse que las exreligiosas conocían otra entrada. En cuanto a la supuesta revelación de secretos, el auto aclara que Iceta no tiene un deber de confidencialidad con ellas, ya que no existía relación profesional, y por tanto, no se configura delito alguno.

Esta decisión coincide con la paralización temporal del desahucio de las exmonjas del Monasterio de Belorado, previsto para el 3 de octubre, tras la sentencia condenatoria del 31 de julio. Aunque las religiosas han recurrido, el Arzobispado ha solicitado que se ejecute provisionalmente el desalojo, recordando que ya se han suspendido cuatro fechas previas. La Audiencia Provincial de Burgos deberá resolver ahora sobre el recurso.