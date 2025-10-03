ELIZA KATOLIKOA
Beloradoko moja ohiek Mario Iceta artzapezpikuaren aurka jarritako salaketa artxibatu dute

Erabaki horrek bat egiten du Beloradoko monasterioko moja ohien utzarazpena aldi baterako geldiaraztearekin. Erlijiosoek errekurtsoa jarri duten arren, Artzapezpikutzak eskatu du utzaraztea behin-behinean exekutatzeko, eta gogorarazi du lau kasutan bertan behera geratu dela neurria.

(Foto de ARCHIVO) El arzobispo de Burgos, Mario Iceta Gavicagogeascoa, durante una rueda de prensa, a 24 de junio de 2024, en Burgos, Castilla y León (España). Los servicios jurídicos del Arzobispado de Burgos han decidido excomulgar de la Iglesia Católica a las diez monjas que han ocupado el monasterio de Belorado ante la negación reiterada de los últimos papas de Roma. Estas diez religiosas pertenecen a las quince que formaban parte de la comunidad de Clarisas. Las otras cinco religiosas que aún permanecen en el interior del monasterio ya no forman parte activa de la comunidad, por lo que el Arzobispado ha decidido dejarlas al margen de esta excomunión colectiva. Tomás Alonso / Europa Press 24 JUNIO 2024;BELORADO;BURGOS;IGLESIA CATOLICA;MONJAS 24/6/2024
Mario Iceta, Burgosko artzapezpikua. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Briviescako Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiak Mario Iceta Burgosko artzapezpikuaren aurkako auzi penala artxibatzeko agindu du, ez baitu delitu zantzurik aurkitu Beloradoko moja ohiek aurkeztutako akusazioetan. 

Zehazki, administrazio desleiala, koakzio-delituak  eta sekretuak ezagutaraztea egotzita salatu zuten, baina epaileak ondorioztatu du izendapena legitimoa izan zela eta haren kudeaketa ekonomikoak ez ziela kalterik eragin monasterioei.

Ebazpen judizialak, urriaren 1eko data duenak eta egun batzuk geroago jakinarazitakoak, baztertu egiten du Derioko monasterioan giltza aldatzeagatik koakzio-deliturik egotea, egiaztatu baitzen erlijioso ohiek beste sarrera bat bazekitela. Sekretuak ustez jakinarazteari dagokionez, epaiak argitzen du Icetak ez duela haiekin konfidentzialtasun-betebeharrik, ez baitzegoen harreman profesionalik, eta, beraz, ez zen deliturik eratu.

Erabaki hori bat dator Beloradoko monasterioko moja ohien desahuzioa aldi baterako geldiaraztearekin, zeina urriaren 3rako aurreikusita zegoen, uztailaren 31ko kondena-epaiaren ondoren. Erlijiosoek errekurritu badute ere, Artzapezpikutzak eskatu du utzaraztea behin-behinean exekutatzeko, eta gogorarazi du lau kasutan eten dela jada. Hala, Burgosko Probintzia Auzitegiak ebatzi beharko du orain errekurtsoari buruz.

