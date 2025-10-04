Gernika-Palestina pide "profundizar en el aislamiento de Israel"

La Iniciativa Popular Gernika-Palestina ha pedido este sábado "profundizar en el aislamiento de Israel". La iniciativa considera que el acuerdo de paz debería ajustarse a los "principios de igualdad, libertad y dignidad" y, con ello, que "únicamente" corresponde a los ciudadanos palestinos decidir el futuro del país.

"Ante los últimos acontecimientos sobre la situación en Gaza, Gernika-Palestina reitera que únicamente corresponde a los palestinos decidir sobre el futuro de su país, y más en las dramáticas circunstancias de un genocidio", señala la iniciativa.

En este contexto, Gernika-Palestina ha subrayado la necesidad de un alto el fuego "inmediato e indefinido".

Según la iniciativa popular, una "combinación de resistencia permanente local e internacional" contribuirá a lograr una "alternativa real". Por ello, Gernika-Palestina ha pedido a la comunidad internacional reforzar el apoyo a Palestina y aumentar el aislamiento de Israel.

Así, Gernika-Palestina ha defendido un acuerdo que suponga "el pleno ejercicio de los derechos palestinos y el fin del apartheid", construido sobre los principios de igualdad, libertad y dignidad para Palestina.