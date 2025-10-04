PALESTINA
Gernika, símbolo de paz, acoge la presentación del partido solidario entre Euskal Selekzioa y la selección de Palestina

Euskal Selekzioaren eta Palestinako selekzioaren arteko partida solidarioa aukeztu dute Gernikan, bakearen alde
18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

El Museo de la Paz de Gernika ha acogido este sábado el acto de presentación del encuentro benéfico entre la Euskal Selekzioa y la selección de Palestina, que se disputará el 15 de noviembre en San Mamés. En el acto, han pedido detener el genocidio en Gaza.

Gernika Lumo Palestina Franja de Gaza Comunidad Autonóma Vasca Ocio Derechos humanos Política Sociedad

