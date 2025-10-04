PALESTINA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskal Selekzioaren eta Palestinako selekzioaren arteko partida solidarioa aukeztu dute Gernikan, bakearen alde

Euskal Selekzioaren eta Palestinako selekzioaren arteko partida solidarioa aukeztu dute Gernikan, bakearen alde
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Azaroaren 15ean Euskal Selekzioak eta Palestinako selekzioak San Mamesen jokatuko duten futbol topaketa solidarioaren aurkezpena hartu du Gernikako Bakearen Museoak larunbat honetan. Ekitaldian, Gazako genozidioa gelditzeko eskatu dute.

Gernika Lumo Palestina Gazako Zerrenda Euskal Autonomia Erkidegoa Aisia Giza eskubideak Politika Gizartea

Albiste gehiago gizartea

Gehiago kargatu