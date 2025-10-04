Euskal Selekzioaren eta Palestinako selekzioaren arteko partida solidarioa aukeztu dute Gernikan, bakearen alde
Azaroaren 15ean Euskal Selekzioak eta Palestinako selekzioak San Mamesen jokatuko duten futbol topaketa solidarioaren aurkezpena hartu du Gernikako Bakearen Museoak larunbat honetan. Ekitaldian, Gazako genozidioa gelditzeko eskatu dute.
Albiste gehiago gizartea
Emakume bat hil du ustez bikotekideak Marbellan
83 urteko emakumea hilda aurkitu dute, arma zuriz egindako zauriekin, Marbellako bere etxebizitzan. Haren bikotekidea, 84 urtekoa, atxilotu egin dute, hilketaren ustezko egilea delakoan, eta ustezko indarkeria matxista kasu bat bezala ikertzen ari dira.
Amaitu da Azpeitian izandako desordena publikoekin lotutako ikerketa, 23 pertsona identifikatuta eta bat atxilotuta
Istiluak uztailaren 20ko goizaldean izan ziren. Ertzaintzaren patruila batek gazte bat identifikatu zuen orduan hiri-altzarietan pintada bat egiteagatik, eta hari zigorra ezartzea proposatu zuen.
Kutsadura arriskua Arabako 12 herritan, Ihuda ibaian isuria egon daitekeelako
Eusko Jaurlaritzaren eta Gaztela eta Leongo larrialdi zerbitzuek alerta egoera ezarri dute, ibai-ibilguan karramarro ugari hilda agertu direla jakin ostean.
Beloradoko moja ohiek Mario Iceta artzapezpikuaren aurka jarritako salaketa artxibatu dute
Erabaki horrek bat egiten du Beloradoko monasterioko moja ohien utzarazpena aldi baterako geldiaraztearekin. Erlijiosoek errekurtsoa jarri duten arren, Artzapezpikutzak eskatu du utzaraztea behin-behinean exekutatzeko, eta gogorarazi du lau kasutan bertan behera geratu dela neurria.
Adituen txosten baten arabera, "gaintentsioaren kateatutako erorikoak" izan ziren itzalaldiaren arrazoia
Elektrizitatea Garraiatzeko Sareen Kudeatzaileen Europako Sareak (Entso-E) apirilaren 28ko gertakariak zerrendatzen dituen txosten bat aurkeztu du. Egun hartan gertatutakoa "erabat berria dela Europan" zehaztu du eta ez du uste energia berriztagarrien ekoizpenak sortu zuenik.
Getariako atun gorriaren haztegian gizendutako lehen aleak portura eraman dituzte
Gezi moduko lantza bat erabili dute atun horien estresa txikitu eta haragia ahalik eta gozoena izan dadin. Atun gorriak portura eraman dituzte, eta bertan pisatu, neurtu eta aztertu dituzte. Orain, proiektua fase berri batean sartuko da.
Dagoeneko 12 familiak jarri dute salaketa Bernedoko kanpalekua dela eta
Sexu-askatasunaren aurkako aurreko lau salaketei beste zortzi gehitu zaizkie orain, EITBk jakin ahal izan duenez. Halaber, ikerketa judiziala hasteko aurretiazko eginbideak ireki dituzte berriki.
70 talde feministak baino gehiagok eta LGTBIQ+ taldeak Bernedoko udalekuen aurkako "lintxamendu kanpaina" salatu dute
"Ultraeskuinak" eta "puritanismoak" sexu- eta genero-disidentzia adingabeei egindako erasoekin lotu nahi izatea kritikatu dute.
Auto-ilara luzeak sortu dira A-8 autobidean, Malmasinen, Donostiarako noranzkoan
Hiru ibilgailuren arteko istripua izan da tunelaren barruan, eta errei bat itxi dute.