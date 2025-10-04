Las pesquisas por los desórdenes públicos registrados en Azpeitia en julio concluyen con 23 identificados y un detenido

La Ertzaintza ha dado por concluida este sábado la investigación que mantenía abierta a raíz de los desórdenes públicos registrados en Azpeitia (Gipuzkoa) el pasado 20 de julio con un balance de 23 personas identificadas en calidad de investigadas y la detención de un menor, de 16 años.



El número final de investigados se ha elevado finalmente a 23, después de que en las últimas jornadas la Ertzaintza haya identificado a otros dos jóvenes, ambos de 18 años, por su presunta participación en estos desórdenes públicos, que unen así a los 21 ya investigados previamente y al arrestado con anterioridad.



Según informa el Departamento Vasco de Seguridad, tras finalizar las pesquisas, la Ertzaintza ha remitido ya al juzgado las correspondientes diligencias policiales, incoadas por los presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad.

Los altercados tuvieron lugar la madrugada del pasado 20 de julio, después de que una patrulla de la Ertzaintza identificara a un joven por realizar una pintada en el mobiliario urbano y lo propusiera para una sanción por deslucimiento de bienes públicos.

Poco después, un grupo numeroso de jóvenes se presentó en las dependencias de la Policía Local e increpó y agredió a los agentes, según detalla el Departamento Vasco de Seguridad.





