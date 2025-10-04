Ikerketa
Amaitu da Azpeitian izandako desordena publikoekin lotutako ikerketa, 23 pertsona identifikatuta eta bat atxilotuta

Istiluak uztailaren 20ko goizaldean izan ziren. Ertzaintzaren patruila batek gazte bat identifikatu zuen orduan hiri-altzarietan pintada bat egiteagatik, eta hari zigorra ezartzea proposatu zuen.

EITB

Ertzaintzak amaitutzat eman du Azpeitian (Gipuzkoa) uztailaren 20an izandako desordena publikoen ondorioz irekita zuen ikerketa. Guztira, 23 pertsona identifikatu dituzte, ikertu gisa, eta 16 urteko adingabe bat atxilotu dute.

Ikertuen azken kopurua 23ra igo da, azken egunotan Ertzaintzak beste bi gazte identifikatu ondoren, biak 18 urtekoak, ustez desordena publiko horietan parte hartzeagatik. 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, ikerketak amaitu ondoren, Ertzaintzak dagozkion polizia eginbideak bidali ditu epaitegira, desordena publikoa eta agintaritzaren agenteen aurkako atentatua egotzita.

Istiluak uztailaren 20ko goizaldean izan ziren. Ertzaintzaren patruila batek gazte bat identifikatu zuen orduan hiri-altzarietan pintada bat egiteagatik, eta hari zigorra ezartzea proposatu zuen.

Handik gutxira, gazte talde handi bat Udaltzaingoaren egoitzara joan zen eta agenteei errieta eta eraso egin zien, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak zehaztu duenez.




