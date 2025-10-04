VIOLENCIA MACHISTA
Una mujer es asesinada en Marbella presuntamente por su pareja

La mujer de 83 años ha sido hallada muerta con heridas de arma blanca en su vivienda de Marbella. Su pareja, de 84, ha sido detenida como presunto autor del crimen, que se investiga como un posible caso de violencia machista.
MARBELLA (MÁLAGA), 03/10/2025.- Una patrulla de Policía a las puertas del chalé ubicado en una zona residencial en la entrada de Marbella, en el distrito Elviria Las Chapas, en el que una mujer de 83 años ha sido asesinada este viernes con un arma blanca presuntamente a manos de su pareja, de 84, que ha sido detenido. EFE/Esther Gómez
Agencias | EITB

Una mujer de 83 años, llamada Eva, ha sido asesinada presuntamente por su pareja, de 84, en una vivienda de Marbella (Málaga). El crimen, cometido con un arma blanca, ha ocurrido en un chalé de la urbanización Elviria Las Chapas, donde los agentes han hallado el cuerpo este viernes y han detenido al supuesto autor.

La Unidad contra la Violencia de Género de Málaga recopila información para determinar si se trata de un nuevo asesinato machista.

De confirmarse, serían ya 29 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2025.

Violencia machista Andalucia Sociedad

