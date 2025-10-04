Una mujer es asesinada en Marbella presuntamente por su pareja

Una mujer de 83 años, llamada Eva, ha sido asesinada presuntamente por su pareja, de 84, en una vivienda de Marbella (Málaga). El crimen, cometido con un arma blanca, ha ocurrido en un chalé de la urbanización Elviria Las Chapas, donde los agentes han hallado el cuerpo este viernes y han detenido al supuesto autor.

La Unidad contra la Violencia de Género de Málaga recopila información para determinar si se trata de un nuevo asesinato machista.

De confirmarse, serían ya 29 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2025.