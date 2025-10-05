Detenido en Donostia por amenazar con un puñal e intentar atropellar a un empleado de seguridad

Detenida una persona de 52 años en Donostia / San Sebastián, tras amenazar con un puñal e intentar atropellar a un empleado de seguridad de un local de ocio. La Ertzaintza ha detenido al presunto autor de los hechos.



Según han informado los testigos del incidente, el agresor ha amenazado con un puñal a uno de los empleados de seguridad local de la capital donostiarra, ante la prohibición de acceder al interior.

A los pocos minutos, el autor de las amenazas ha vuelto al establecimiento y ha intentado arrollar al vigilante del local, que ha tenido que refugiarse en el local.

Los hechos han ocurrido en torno a las 02:45 horas del domingo, en un local de ocio nocturno del barrio de Ibaeta.

A la llegada de la Ertzaintza, los agentes han logrado identificar el vehículo del sospechoso que, tras una persecución, han logrado detenerlo.