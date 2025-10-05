Gaueko aisia
Atxilotu bat Donostian, segurtasun langile bati sastakai batekin mehatxatzeagatik eta autoarekin harrapatzen saiatzeagatik

Lekukoen arabera, atxilotuak eraso egin dio Ibaeta auzoko lokal bateko langileari barrura sartzeko debekuaren aurrean.

Ertzaintzaren ibilgailua. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

52 urteko pertsona bat atxilotu dute Donostian, aisialdiko lokal bateko segurtasun langile bat sastakai batekin mehatxu egin eta autoarekin harrapatzen saiatzeagatik. Ertzaintzak egilea atxilotu du.

Lekukoek jakinarazi dutenez, erasotzaileak mehatxu egin dio lokal bateko segurtasun langileari barrura sartzea debekatu duelako.

Mehatxua egin eta minutu gutxira, egilea establezimendura itzuli da eta langilea harrapatzen saiatu da.

Gertaera igandean izan da, 02:45 inguruan, Ibaeta auzoko (Donostia) lokal batean.

Ertzaintza iritsi denean, agenteek susmagarriaren ibilgailua identifikatzea lortu dute, eta, jazarpen baten ostean, geldiarazi egin autoa.

