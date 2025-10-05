Usansolo celebra este domingo una consulta vecinal sobre el trazado del metro y la ubicación de la estación

El municipio de Usansolo celebra hoy una consulta vecinal para decidir sobre el futuro del transporte ferroviario en la localidad. La iniciativa, impulsada por la plataforma ciudadana Geltokia Erdigunean, busca recoger la opinión de los y las vecinas respecto a cómo debe llegar el metro al municipio, después de que el proyecto oficial descartara mantener la actual estación en el centro del pueblo.



Desde las 09:00 h y hasta las 20:00 horas, la ciudadanía acude a la plaza Unkina para participar en la votación, que plantea una única pregunta sobre la mejor alternativa para la conectividad del municipio. Entre las opciones están el mantenimiento de una estación céntrica, la construcción de un túnel rodado o el uso de un autobús lanzadera hacia la estación del hospital.

La consulta llega tras más de un año de movilizaciones vecinales, desde que el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y Euskal Trenbide Sarea (ETS) confirmaran que la futura línea de metro no incluirá la estación central, una infraestructura considerada clave para el día a día en Usansolo. La decisión generó un amplio rechazo entre la ciudadanía, que reclama preservar un acceso ferroviario directo en el núcleo urbano.

Durante este tiempo, la plataforma convocante ha promovido manifestaciones, concentraciones y reuniones con representantes institucionales para defender la permanencia de la estación en el centro. “Queremos una estación en el centro, como hasta ahora, porque es la opción que mejor responde a nuestras necesidades”, ha reiterado el colectivo en diferentes ocasiones.

La iniciativa cuenta con el respaldo de todas las asociaciones locales, los tres partidos con representación en el Ayuntamiento y la gestora municipal.