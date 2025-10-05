HERRI GALDEKETA

Usansolok metroaren ibilbideari eta geltokiaren kokapenari buruzko galdeketa egingo du igande honetan

Usansolotarrek konektibitate aukera ezberdinen artean bozkatuko dute gaur, tren proiektu berrian herri erdiguneko geltoki nagusia kentzeko polemikaren ostean.

EITB

Azken eguneratzea

Usansolon kontsulta bat egingo dute gaur, trenbidearen etorkizunari buruz erabakitzeko. Hain zuzen ere, Geltokia Erdigunean herri plataformak bultzatutako ekimenak herritarren iritzia jaso nahi du metroa udalerrira nola iritsi behar den jakiteko, proiektu ofizialak egungo geltokia herriaren erdigunean mantentzea baztertu baitu.

Usansolotarrek euren iritzia emateko aukera izango dute, 09:00etatik 20:00etara, Unkina plazan. Bertan, herritarrek izango dute udalerriaren konektibitaterako aukerarik egokiena hautatzeko aukera. Hiru aukera dira galdeketan: erdiguneko geltokia mantentzea, ibilgailuentzako tunel bat eraikitzea edo beste autobus batek konektatzea Galdakaoko ospitaleko geltokiarekin.

Urtebete baino gehiagoko mobilizazioen ondoren, Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Euskal Trenbide Sareak (ETS) baieztatu dute etorkizuneko metro lineak ez duela erdiguneko geltokia barne hartuko; alegia, Usansoloko egunerokoan funtsezkotzat jotzen den azpiegitura. Erabakiak herritarren gaitzespen zabala eragin zuen, hirigunean trenbide sarbide zuzena babestea eskatzen baitu.

Ordutik, deialdia egin duen plataformak manifestazioak, kontzentrazioak eta bilerak deitu ditu, geltokia erdigunean jarraitzea defendatzeko. "Geltoki bat nahi dugu erdigunean, orain arte bezala, gure beharrei hobekien erantzuten dien aukera delako", adierazi du ekimenak behin baino gehiagotan.

Ekimenak jada jaso du tokiko elkarte guztien, Udalean ordezkaritza duten hiru alderdien eta udal kudeatzailearen babesa.

