Cortada la AP-8 en Deba por el incendio de un camión en sentido Irun

Un incendio en el semirremolque de un camión ha obligado a cortar la AP-8 en sentido Irun a la altura de Deba. El tráfico se desvía por la N-634 y hay hasta ocho kilómetros de retenciones, según fuentes de Tráfico del Gobierno Vasco.

El fuego se ha declarado sobre las 14:08 horas en el semirremolque de un camión que circulaba por la autopista AP-8, en el punto kilométrico 55, en el término municipal de Deba.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de bomberos, que trabajan para sofocar las llamas y asegurar la zona.

Como consecuencia del incidente, la autopista permanece cerrada en sentido Irun, y el tráfico está siendo desviado a la altura del peaje de Elgoibar hacia la N-634, lo que está provocando importantes retenciones de entre siete y ocho kilómetros.

Desde el Departamento de Tráfico del Gobierno Vasco se recomienda a los conductores evitar la zona y utilizar vías alternativas mientras continúan las labores de extinción y limpieza.

