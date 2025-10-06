Tráfico
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cortada la AP-8 en Deba por el incendio de un camión en sentido Irun

El fuego se ha originado en el semirremolque de un camión pasadas las 14:00 horas. La autopista permanece cerrada y el tráfico se desvía por la N-634 mientras los bomberos trabajan en la zona.
author image

EITB

Última actualización

Un incendio en el semirremolque de un camión ha obligado a cortar la AP-8 en sentido Irun a la altura de Deba. El tráfico se desvía por la N-634 y hay hasta ocho kilómetros de retenciones, según fuentes de Tráfico del Gobierno Vasco.

El fuego se ha declarado sobre las 14:08 horas en el semirremolque de un camión que circulaba por la autopista AP-8, en el punto kilométrico 55, en el término municipal de Deba.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de bomberos, que trabajan para sofocar las llamas y asegurar la zona.

Como consecuencia del incidente, la autopista permanece cerrada en sentido Irun, y el tráfico está siendo desviado a la altura del peaje de Elgoibar hacia la N-634, lo que está provocando importantes retenciones de entre siete y ocho kilómetros.

Desde el Departamento de Tráfico del Gobierno Vasco se recomienda a los conductores evitar la zona y utilizar vías alternativas mientras continúan las labores de extinción y limpieza.

Desde la Dirección de Tráfico recomiendan evitar la zona y utilizar vías alternativas mientras continúan las labores de extinción y limpieza.

Tráfico Gipuzkoa Irún Autopista A8 Sociedad

Más noticias sobre sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Un total de 14 330 personas han participado en las 170 actividades en la 44 edición de los Cursos de Verano de la EHU

La vicerrectora del Campus de Gipuzkoa Juana Goizueta ha considerado que la edición deja "un balance muy positivo" que consolida los cursos estivales de la universidad pública como "foro de debate, reflexión y transmisión de conocimiento sobre las principales preocupación y retos de la sociedad actual". El plazo para presentar propuestas a la edición de 2026 estará abierto del 1 al 30 de noviembre.
Gripearen aurkako txertoa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Más de 43 000 personas tienen ya cita para vacunarse contra la gripe en la CAV

La campaña de vacunación para los grupos de riesgo y personas más vulnerables ha comenzado de manera oficial hoy en la CAV. Más de 43 000 personas, de los que 20 381 son mayores de 80 años y 2353 son niños, han cogido ya cita para vacunarse contra la gripe en Euskadi.  Junto con la vacuna de la gripe, se ofrece a la población de riesgo la posibilidad de recibir, de manera simultánea, la que previene contra el covid.
20200316181151_metro-bilbao_
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Recuperado el servicio de Metro Bilbao entre Indautxu y San Ignazio, tras estar interrumpido dos horas por un fallo técnico

Una unidad que circulaba entre  San Ignazio y Sarriko se ha averiado, lo que ha provocado el corte de la circulación de trenes entre las estaciones de Indautxu y San Inazio durante casi dos horas. Además, ha habido retrasos generalizados en el resto de los trenes. Metro Bilbao informa que poco a poco se irán recuperando las frecuencias habituales.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Diez curiosidades del Aquarium que no conocías

Este 2025 el Aquarium de San Sebastián celebra un hito histórico: se han cumplido 100 años de la colocación de su primera piedra. Con un siglo de historia a sus espaldas, este espacio emblemático de la ciudad sigue sorprendiendo a pequeños y mayores. Charlamos con Esther Irigaray, su directora, para descubrir 10 detalles que quizá no conocías y que muestran cómo tradición, ciencia y curiosidad por el mar se dan la mano en uno de los acuarios más visitados de Europa.
Cargar más