Kamioi batek su hartu du AP-8 autobidean eta Irunerako noranzkoa itxi egin behar izan dute; 4 km-ko auto-ilarak daude
Kamioi batek su hartu du, 14:00ak aldera. Autobidea itxi egin dute eta zirkulazioa N-634 errepidetik bideratzen ari dira, suhiltzaileak bertan lanean ari diren bitartean.
Kamioi baten erdiatoian piztutako sute baten ondorioz, AP-8 autobidea itxi egin behar izan dute Irunerako noranzkoan, Deba parean. Zirkulazioa N-634 errepidetik bideratzen ari dira, Elgoibarko ordainlekutik, eta lau kilometroko auto-ilarak daude, Eusko Jaurlaritzako Trafiko iturrien arabera.
14:08 aldera, AP-8 autobidean zebilen kamioi baten erdiatoiak su hartu du, 55. kilometroan, Deba parean.
Suhiltzaileak bertaratu dira, eta sugarrak itzaltzeko eta ingurua garbitzeko lanean ari dira.
Istripuaren ondorioz, autobidea itxita dago Irunerako noranzkoan, eta zirkulazioa Elgoibarko ordainlekutik bideratzen ari da N-634 errepidera. Ondorioz, zazpi eta zortzi kilometro arteko auto-ilarak daude.
Eusko Jaurlaritzako Trafiko Sailak gomendatu du ahal den neurrian ingurura ez hurbiltzea, sua itzaltzen eta garbitzen jarraitzen duten bitartean.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Guztira, 14.330 pertsonak parte hartu dute EHUren Udako Ikastaroen 44. ekitaldiko 170 jardueretan
Juana Goizueta Gipuzkoako campuseko errektoreordearen ustez, aurtengo ekitaldiak "balantze oso positiboa" utzi du, unibertsitate publikoaren udako ikastaroak "ezagutzaren trukerako eta gizartearen erronka nagusiei buruzko hausnarketa kritikorako topagune" gisa sendotuz. 2026ko ediziorako proposamenak aurkezteko epea azaroaren 1etik 30era egongo da zabalik.
EAEn, 43.000 pertsonak baino gehiagok hitzordua hartu dute gripearen aurkako txertoa jartzeko
EAEn, gaur hasi da arrisku-taldeek eta pertsona zaurgarriek txertoa jartzeko kanpaina. 43.000 pertsonak baino gehiagok eskatu dute txertoa jartzeko hitzordua, horietatik 20.381 80 urtetik gorakoak dira, eta 2.353, haurrak. Gripearen txertoarekin batera, arrisku-taldeei covidaren aurkako txertoa jasotzeko aukera ere ematen zaie.
Arte Ederren Bilboko Museoaren 1970eko eraikina ireki dute, birgaiturik
Arte Ederren Bilboko Museoak berriro ireki ditu 1970eko eraikinaren ateak, birgaiturik dagoela, oraingoan. Irekiera ekitaldia Baselitzen 50 margolanen eta beste lan enblematiko batzuen erakusketa batekin ospatu da.
PPk Bernedoko udalekuak ikertzeko batzordea egitea eskatu dio Legebiltzarrari
Erakundeek eta alderdi politikoek salaketen aurrean izandako jokabidea kritikatu du De Andresek.
Israelek atxilotutako Global Sumud Flotillako lau ekintzaile euskal herritarrak gaur itzuliko dira
Jose Manuel Albares Espainiako Atzerri ministroak jakinarazi du astelehenean aterako direla Israeldik etxera bidean, nazionalitate espainiarra duten beste 24 ekintzailerekin batera. Igandean 21 ekintzaile Madrilera iritsi ziren.
Bilboko metro zerbitzua berrezarri dute Indautxu eta San Ignazio artean, matxura batengatik bi orduz etenda egon ostean
San Ignazio eta Sarriko artean zihoan unitate bat matxuratu egin da eta, horren ondorioz, Indautxu eta San Inazio geltokien arteko trenen zirkulazioa ia bi orduz eten egin dute. Gainera, atzerapenak izan dira gainerako trenetan. Metro Bilbaok jakinarazi duenez, pixkanaka ohiko maiztasunak berreskuratzen joango direla.
Auto-istripua izan da Tafallan, eta 17 urteko mutil bat larri zauritu da
Kopilotua Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, larri, eta 29 urteko gidaria, berriz, Azkoiengo osasun zentroan artatu dute.
Dibulgazio-aldizkari bateko ilustratzaileak "España" idatzi du Irulegiko eskuaren irudi batean
Arqueología e Historia aldizkariak baskoien historiari buruz egindako zenbakia merkatutik kentzea erabaki du, ilustratzaileak Irulegiko eskuan "Sorioneku" idatzi beharrean "ESPAÑA" idatzi du eta. Argitaletxeak barkamena eskatu du, eta ilustratzaileak, barkamena eskatu ostean, txantxa bat izan zela azaldu du.
Ezagutzen ez dituzun Aquariumeko hamar bitxikeria
2025ean Donostiako Aquariumek mugarri historikoa ospatu du: 100 urte bete dira lehen harria jarri zutenetik. Hiriko gune enblematikoa da, eta haurrak eta helduak erakartzen ditu. Esther Irigaray zuzendariarekin hitz egin dugu, agian ezagutzen ez dituzun 10 bitxikeria ezagutzeko. Bitxikeria horiek agerian uzten dute tradizioak, zientziak eta itsasoarekiko jakin-minak bat egiten dutela Europako akuariorik bisitatuenetako batean.