Kamioi batek su hartu du AP-8 autobidean eta Irunerako noranzkoa itxi egin behar izan dute; 4 km-ko auto-ilarak daude

Kamioi batek su hartu du, 14:00ak aldera. Autobidea itxi egin dute eta zirkulazioa N-634 errepidetik bideratzen ari dira, suhiltzaileak bertan lanean ari diren bitartean.

EITB

Azken eguneratzea

Kamioi baten erdiatoian piztutako sute baten ondorioz, AP-8 autobidea itxi egin behar izan dute Irunerako noranzkoan, Deba parean. Zirkulazioa N-634 errepidetik bideratzen ari dira, Elgoibarko ordainlekutik, eta lau kilometroko auto-ilarak daude, Eusko Jaurlaritzako Trafiko iturrien arabera.

14:08 aldera, AP-8 autobidean zebilen kamioi baten erdiatoiak su hartu du, 55. kilometroan, Deba parean.

Suhiltzaileak bertaratu dira, eta sugarrak itzaltzeko eta ingurua garbitzeko lanean ari dira.

Istripuaren ondorioz, autobidea itxita dago Irunerako noranzkoan, eta zirkulazioa Elgoibarko ordainlekutik bideratzen ari da N-634 errepidera. Ondorioz, zazpi eta zortzi kilometro arteko auto-ilarak daude.

Eusko Jaurlaritzako Trafiko Sailak gomendatu du ahal den neurrian ingurura ez hurbiltzea, sua itzaltzen eta garbitzen jarraitzen duten bitartean.

