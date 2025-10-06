Herido grave un menor de 17 años en un accidente de tráfico en Tafalla

Un joven de 17 años resultó herido de gravedad en un accidente de tráfico ocurrido en la tarde del domingo en la carretera NA-128, en el término municipal de Tafalla.

El accidente se produjo cerca del polígono el Campillo de Marcilla, cuando el vehículo perdió el control en la intersección vial circular cuando realizaba la maniobra de adelantamiento , según ha informado la Guardia Civil de Navarra.

El conductor, un varón de 29 años, fue trasladado al centro de salud de Peralta por su estado de nerviosismo y por un fuerte golpe en la muñeca, mientras que su acompañante fue evacuado con heridas graves en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.