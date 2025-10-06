TRAFIKO ISTRIPUA

17 urteko mutil bat larri zauritu da Tafallan izandako auto istripu batean

Kopilotua larri eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, eta 29 urteko gidaria, berriz, Azkoiengo osasun zentroan artatu dute. 

Trenbidearen irteera NA-128 errepidean, Tafallan (Nafarroa). Argazkia: Guardia Civil Navarra
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

17 urteko mutil bat larri zauritu da, bart, Tafallan izandako auto istripu batean. 

Istripua Campillo industrialdetik gertu gertatu da. Nafarroako Guardia Zibilak astelehen honetan jakinarazi duenez, ezbeharra izan duen ibilgailua beste bat aurreratzen ari zela bidetik atera da. 

Autoaren gidaria, 29 urteko gizona, Azkoiengo osasun zentroan artatu dute, eta kopilotua, berriz, helikopteroz eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera. 

Guardia Zibilak ikerketa abiatu du istripuaren nondik norakoak argitzeko.

