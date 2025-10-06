El servicio de Metro Bilbao entre Indautxu y San Inazio en ambos sentidos se ha restablecido poco antes de las 10:30 horas de este lunes, tras permanecer interrumpido durante casi dos horas por un fallo técnico, según han informado fuentes de Metro Bilbao.

Una unidad que circulaba entre San Ignazio y Sarriko se ha averiado, lo que ha provocado el corte de la circulación de trenes entre las estaciones de Indautxu y San Inazio durante casi dos horas. Además, ha habido retrasos generalizados en el resto de los trenes. Metro Bilbao informa que poco a poco se irán recuperando las frecuencias habituales.

La incidencia se ha producido pasadas las 08:30 horas.

