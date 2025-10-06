Bilbao
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Recuperado el servicio de Metro Bilbao entre Indautxu y San Ignazio, tras estar interrumpido dos horas por un fallo técnico

Una unidad que circulaba entre  San Ignazio y Sarriko se ha averiado, lo que ha provocado el corte de la circulación de trenes entre las estaciones de Indautxu y San Inazio durante casi dos horas. Además, ha habido retrasos generalizados en el resto de los trenes. Metro Bilbao informa que poco a poco se irán recuperando las frecuencias habituales.

Bilboko metro zerbitzua eten dute Indautxu eta San Ignazio artean, matxura baten ondorioz

Los pasajeros se agolpan en el andén de Metro Bilbao, imagen de hoy. Foto: Orain

Euskaraz irakurri: Bilboko metro zerbitzua berrezarri dute Indautxu eta San Ignazio artean, akats tekniko batengatik itxita egon ostean
author image

EITB

Última actualización

El servicio de Metro Bilbao entre Indautxu y San Inazio en ambos sentidos se ha restablecido poco antes de las 10:30 horas de este lunes, tras permanecer interrumpido durante casi dos horas por un fallo técnico, según han informado fuentes de Metro Bilbao.

Una unidad que circulaba entre  San Ignazio y Sarriko se ha averiado, lo que ha provocado el corte de la circulación de trenes entre las estaciones de Indautxu y San Inazio durante casi dos horas. Además, ha habido retrasos generalizados en el resto de los trenes. Metro Bilbao informa que poco a poco se irán recuperando las frecuencias habituales.

La incidencia se ha producido pasadas las 08:30 horas. 

Sociedad Metro Bilbao Bilbao

Más noticias sobre sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Diez curiosidades del Aquarium que no conocías

Este 2025 el Aquarium de San Sebastián celebra un hito histórico: se han cumplido 100 años de la colocación de su primera piedra. Con un siglo de historia a sus espaldas, este espacio emblemático de la ciudad sigue sorprendiendo a pequeños y mayores. Charlamos con Esther Irigaray, su directora, para descubrir 10 detalles que quizá no conocías y que muestran cómo tradición, ciencia y curiosidad por el mar se dan la mano en uno de los acuarios más visitados de Europa.
Cargar más