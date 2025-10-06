Bilbo
Bilboko metro zerbitzua berrezarri dute Indautxu eta San Ignazio artean, matxura batengatik bi orduz etenda egon ostean

San Ignazio eta Sarriko artean zihoan unitate bat matxuratu egin da eta, horren ondorioz, Indautxu eta San Inazio geltokien arteko trenen zirkulazioa ia bi orduz eten egin dute. Gainera, atzerapenak izan dira gainerako trenetan. Metro Bilbaok jakinarazi duenez, pixkanaka ohiko maiztasunak berreskuratzen joango direla.

Bidaiariak Metro Bilbaoko nasan pilatu dira, gaurko irudian. Argazkia: Orain

EITB

Azken eguneratzea

Metro Bilbaok Indautxu eta San Inazio arteko zerbitzua berrezarri du astelehen honetan, 10:30ak baino lehen, matxura batengatik ia bi orduz etenda egon ostean, Metro Bilbaoko iturriek jakitera eman dutenez.

San Ignazio eta Sarriko artean zihoan unitate bat matxuratu egin da eta, horren ondorioz, Indautxu eta San Inazio geltokien arteko trenen zirkulazioa ia bi orduz etenda egon da. Horrekin batera, atzerapenak izan dira gainerako trenetan. Metro Bilbaok jakinarazi du pixkanaka ohiko maiztasunak berreskuratzen joango direla.

Gertaera 08:30ak pasata izan da. 

Gizartea Metro Bilbao Bilbo

