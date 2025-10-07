EUSTAT
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ane, Laia y June en niñas y Oihan, Martin y Markel en niños, son los nombres más frecuentes

Ane es el nombre de niña que ocupa el primer lugar en la preferencia de los progenitores, como viene ocurriendo desde 1998 tomando los datos por trienios, según datos facilitados por Eustat. El nombre Oihan ha pasado del cuarto lugar al primero.
Haurtxoa bebe
Bebé recién nacido en una imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Ane, Laia eta June dira izen ohikoenak nesketan; Oihan, Martin eta Markel, mutiletan
author image

EITB

Última actualización

Ane, Laia y June han sido los nombres más frecuentes en las niñas y Oihan, Martin/Martín y Markel en los niños en los últimos tres años en Euskadi, según información facilitada este martes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

Ane es el nombre de niña que ocupa el primer lugar en la preferencia de los progenitores, como viene ocurriendo desde 1998 tomando los datos por trienios. El nombre para niño Oihan ha escalado desde el cuarto lugar al primero. 

En cuarto, quinto y sexto lugar se sitúan Malen, Nora y Nahia, en niñas, y Julen, Aimar y Luka, en niños. 

En el grupo de los 25 nombres principales para el periodo 2022-2024 se incorpora uno, entre los nombres de niña, Maren (puesto 25) y sale Naia, en comparación con el periodo 2020-2022. Respecto a los nombres de niño, entran en el grupo Hugo, Paul, Izan y Liam desplazando a Iker, Ekhi, Adei y Hodei.

Las madres con nacionalidad extranjera también eligen nombres euskaldunes para niñas

Las madres que tienen nacionalidad extranjera -que suponen el 25,1 % del total de nacimientos de este periodo-, también escogieron preferentemente nombres euskaldunes, especialmente para las niñas, pero con diferencias respecto al orden general, pero con diferencias respecto al orden general.

En el caso de las niñas, entre los cinco nombres favoritos hay dos euskaldunes: Alaia (que también tiene significado en árabe) y Ainara, en primera y quinta posición, respectivamente. El segundo de la lista fue Amira, seguido por Sofia/Sofía y Sara, en cuarta posición.

Entre los niños, no hay nombres euskaldunes entre los 5 primeros, siendo Ander el primero que aparece en la décima posición. La primera posición es para para Adam, nombre hebreo, la segunda para Mohamed, de origen árabe, la tercera para Mateo, la cuarta para Rayan y la quinta para Liam.

TOP 10

Niñas

1 Ane  

2 Laia 

3 June 

4 Malen

5 Nora 

6 Nahia

7 Alaia 

8 Maddi 

9 Lucía 

10 Irati 

Niños

1 Oihan

2 Martin

3 Markel

4 Julen

5 Aimar

6 Luka

7 Jon

8 Aiur

9 Luken

10 Ibai

Eustat Niños Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

Más noticias sobre sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Un total de 14 330 personas han participado en las 170 actividades en la 44 edición de los Cursos de Verano de la EHU

La vicerrectora del Campus de Gipuzkoa Juana Goizueta ha considerado que la edición deja "un balance muy positivo" que consolida los cursos estivales de la universidad pública como "foro de debate, reflexión y transmisión de conocimiento sobre las principales preocupación y retos de la sociedad actual". El plazo para presentar propuestas a la edición de 2026 estará abierto del 1 al 30 de noviembre.
Cargar más