Ane, Laia y June en niñas y Oihan, Martin y Markel en niños, son los nombres más frecuentes

Ane, Laia y June han sido los nombres más frecuentes en las niñas y Oihan, Martin/Martín y Markel en los niños en los últimos tres años en Euskadi, según información facilitada este martes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

Ane es el nombre de niña que ocupa el primer lugar en la preferencia de los progenitores, como viene ocurriendo desde 1998 tomando los datos por trienios. El nombre para niño Oihan ha escalado desde el cuarto lugar al primero.

En cuarto, quinto y sexto lugar se sitúan Malen, Nora y Nahia, en niñas, y Julen, Aimar y Luka, en niños.

En el grupo de los 25 nombres principales para el periodo 2022-2024 se incorpora uno, entre los nombres de niña, Maren (puesto 25) y sale Naia, en comparación con el periodo 2020-2022. Respecto a los nombres de niño, entran en el grupo Hugo, Paul, Izan y Liam desplazando a Iker, Ekhi, Adei y Hodei.

Las madres con nacionalidad extranjera también eligen nombres euskaldunes para niñas

Las madres que tienen nacionalidad extranjera -que suponen el 25,1 % del total de nacimientos de este periodo-, también escogieron preferentemente nombres euskaldunes, especialmente para las niñas, pero con diferencias respecto al orden general, pero con diferencias respecto al orden general.

En el caso de las niñas, entre los cinco nombres favoritos hay dos euskaldunes: Alaia (que también tiene significado en árabe) y Ainara, en primera y quinta posición, respectivamente. El segundo de la lista fue Amira, seguido por Sofia/Sofía y Sara, en cuarta posición.

Entre los niños, no hay nombres euskaldunes entre los 5 primeros, siendo Ander el primero que aparece en la décima posición. La primera posición es para para Adam, nombre hebreo, la segunda para Mohamed, de origen árabe, la tercera para Mateo, la cuarta para Rayan y la quinta para Liam.