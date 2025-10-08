DERRUMBE
Cuatro víctimas mortales tras el derrumbe de un edificio en Madrid

El derrumbe se produjo en el forjado interior de un edificio que se está rehabilitando para convertirse en un hotel de cuatro estrellas en el centro de Madrid.
MADRID, 07/10/2025.- Inmediaciones del lugar en el que el derrumbe parcial de un edificio en pleno centro de Madrid, en una calle situada cerca de la plaza de Ópera, ha dejado por el momento tres trabajadores heridos -uno de ellos grave- y cuatro desaparecidos, a los que los servicios de emergencia siguen buscando. EFE/ Fernnado Villar
Despliegue en la zona del derrumbe en el centro de Madrid. Foto: EFE
Agencias | EITB

El derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid ha dejado un total de cuatro víctimas mortales, tras localizar los equipos de emergencia a las dos últimas personas que permanecía desaparecidas.

Alrededor de las 2 de la madrugada los bomberos han encontrado los dos últimos cadáveres entre los escombros del inmueble, ubicado en la calle de las Hileras, entre Ópera y la Puerta del Sol, que se ha desplomado parcialmente pasadas las 13:00 horas del martes.

Poco antes de la medianoche han rescatado los dos primeros cuerpos sin vida.

Las cuatro personas dadas por desaparecidas después del desplome de parte del edificio, que estaba en obras (en las que trabajaban unas cuarenta personas), son una responsable llamada Laura (en un principio se informó de que era la arquitecta del proyecto), y tres obreros identificados como Dambéle, Alfa y Jorge, originarios de Malí, Guinea y Ecuador, de entre 30 y 50 años, todos ellos empleados de la empresa constructora ANKA.

Dos de los operarios se encontraban en los baños del sótano y el tercero en la última planta del edificio, de seis alturas, en el momento del siniestro.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no pudo confirmar en el lugar de los hechos que la mujer fallecida fuera una arquitecta de la obra, aunque sí confirmó que tenía un cargo de responsabilidad.

Las Policías Científicas de la Policía Municipal de Madrid y de la Policía Nacional se han hecho cargo de la identificación de los cadáveres rescatados hasta el momento. El juez encargado del caso ha estado hasta las 3 de la mañana en el lugar del suceso.

Al ser preguntado por las causas del derrumbe, el alcalde de Madrid aseguró que a la Policía Judicial le corresponde investigar para saber exactamente cuáles son las causas que se haya producido el derrumbe del forjado de la sexta planta, que ha producido que a partir de ahí, bajara por todas las plantas y llegara hasta la planta baja, donde estaba una de las personas que todavía no ha sido localizada.

El suceso ocurrió en el número 4 de la calle de las Hileras, entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, pasadas las 13.00 horas del martes, cuando se produjo el derrumbe parcial del forjado interior de un edificio que se está rehabilitando para convertirse en un hotel de cuatro estrellas.

