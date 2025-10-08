Lau hildako Madrilen, eraikin bat behera etorrita
Madrilgo erdigunean lau izarreko hotel egiteko zaharberritzen ari diren eraikin baten barruko forjatuan erori zen.
Madrilgo erdigunean obretan ari zen eraikin bat erori da, eta, ondorioz, lau pertsona hil dira. Desagertuta zeuden azken bi pertsonak aurkitu dituzte.
Goizaldeko ordu biak aldera, suhiltzaileek azken bi gorpuak aurkitu dituzte eraikinaren hondakinen artean, Hileras kalean, Operaren eta Puerta del Solen artean. Asteartean, 13:00ak aldera, eraikinaren zati bat erori zen.
Gauerdia baino lehentxeago, lehen bi gorpuak erreskatatu dituzte.
Eraikinaren zati bat erori ondoren desagertutzat emandako lau pertsonak, obretan zeudenak (berrogei lagun inguru ari ziren lanean), Laura izeneko arduradun bat (hasiera batean proiektuaren arkitektoa zela jakinarazi zen) eta Dambéle, Alfa eta Jorge izeneko hiru langile dira, Mali, Ginea eta Ekuadorkoak, 30 eta 50 urte bitartekoak, guztiak ANKA eraikuntza-enpresako langileak.
Langileetako bi sotoko komunetan zeuden, eta hirugarrena eraikinaren azken solairuan, sei solairukoa, istripua gertatu zen unean.
Madrilgo alkate Jose Luis Martinez Almeidak ezin izan zuen baieztatu, gertakarien lekuan, hildako emakumea obrako arkitekto bat zenik, baina erantzukizun-kargu bat zuela baieztatu zuen.
Madrilgo Udaltzaingoko eta Polizia Nazionaleko Polizia Zientifikoek beren gain hartu dute orain arte erreskatatutako gorpuak identifikatzeko ardura. Kasuaren ardura duen epailea goizeko 3ak arte egon da gertakariaren lekuan.
Erorketaren arrazoiei buruz galdetu diotenean, Madrilgo alkateak ziurtatu du Polizia Judizialari dagokiola ikertzea, jakiteko zehazki zein diren seigarren solairuko forjatua erori izanaren arrazoiak; izan ere, hortik aurrera, solairu guztiak behera etorri dira.
Gertaera Hileras kaleko 4. zenbakian gertatu zen, Opera plazaren eta Puerta del Solen artean, astearteko 13:00ak pasata, lau izarreko hotel bihurtzeko zaharberritzen ari diren eraikin baten barruko forjatua erori denean.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
A-8an izandako istripu batek auto-ilarak eragin ditu Max Center parean, Irunera noranzkoan
Hainbat ibilgailuk talka egin dute A-8 autobideko 124. kilometroan (BI-10), Max Center parean. Ezkerreko erreia itxita dago eta auto-ilara luzeak daude Irungo noranzkoan.
“Online bideojoko hauen diseinua baliatuz pedofiloek haurrak hurbiltzea lortzen dute”
Pediatrek ohartarazi dute hainbat bideojoko arriskutsuak direla haur eta nerabeentzako, online jolastekoak, batik bat. Eta horien artean ezagunena Roblox da, munduan 380 milioi erabiltzaile baino gehiago baititu. Telmo Lazkano hezkuntza eta osasun digitalean adituak horrelako plataformek nola funtzionatzen duten kontatu du.
Arreta non jarri, seme-alabak online bideojokoetan ibiltzen badira?
Online bideojokoek hainbat arrisku dakartzate, sareekin eta Internetekin lotura duen heinean. Horren aurrean gurasoek arreta non jarri behar duten azaldu du Telmo Lazkano hezkuntzan eta haurren osasun digitalean adituak. Besteak beste, adierazi du jokalari bat baino gehiagorentzako jokoetan jarri behar dela fokua, eta txatak dituztenetan bereziki.
Madril erdiguneko eraikin baten zati bat behera etorri da eta hainbat lagun daude agertu barik
Erreskate lanetan Madrilgo Udaleko suhiltzaileak, Polizia Nazionalaren eta Udaltzaingoaren txakurrak eta droneak ari dira lanean. Oraingoz, hiru langile artatu dituzte: bat, larr,i eta bi, arin. Ezbeharra 13:00etan gertatu da, eta alboko beste eraikin bat ere hustu behar izan dute.
Aldirietako tren-zerbitzuak izango duen izena aukeratu ahal izango dute herritarrek
Irekia webgunearen bitartez bozkatu ahal izango da, eta hiru aukera daude: Besaide, Lottu eta Lurbil.
Zortzi zauritu eta lau desagertu Madrilen, Opera inguruan, obretan ari zen eraikin baten zati bat erori da eta
Hileras kaleko eraikin bat behera etorri da, 13:00ak aldera. Lanean ari ziren zazpi langileetako hiru zauriturik atera dituzte, eta lau desagertuta daude.
Ramiro Gonzalez: "Bernedoko udalekuak, modu horretan, ez ziren egin behar"
"12 salaketa daude balizko delituengatik. Ez dut epaituko deliturik dagoen ala ez, baina salaketa asko dira", onartu du Arabako ahaldun nagusiak. Ramiro Gonzalezek adierazi du ez duela eztabaidetan sartu nahi erakundeek gai horretan dituzten eskumenak direla eta. "Erakunde guztiek koordinazioa hobetzeko behar adina lan egiteko unea da", gaineratu du.
Istripua izan da Sestaoko ACB altzairutegian, eta bi langile zauritu dira
Zauritutako langileak Gurutzetako Ospitalera eraman dituzte, erre egin direlako. Enpresak azaldu duenez, arku elektriko bat sortu da (deskarga elektrikoa), eta erredurak eragin dizkie bi langileei.
Kontseiluak milaka euskaltzale bildu nahi ditu abenduaren 27an Bilbon, "euskararen soinu banda" ardatz hartuta
Ekitaldirako sarrerak urriaren 16tik aurrera izango dira eskuragarri Pizkundea.eus webgunean, 10 euroren truke. Antolatzaileek adierazi dute "euskara lehen lerrora ekarri eta benetako jauzia eragiteko" garaia dela. Horregatik, euskarari "pizkunde" berria ematera gonbidatu ditu euskaltzale oro.