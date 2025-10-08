ERAISTEA
Lau hildako Madrilen, eraikin bat behera etorrita

Madrilgo erdigunean lau izarreko hotel egiteko zaharberritzen ari diren eraikin baten barruko forjatuan erori zen.

MADRID, 07/10/2025.- Inmediaciones del lugar en el que el derrumbe parcial de un edificio en pleno centro de Madrid, en una calle situada cerca de la plaza de Ópera, ha dejado por el momento tres trabajadores heridos -uno de ellos grave- y cuatro desaparecidos, a los que los servicios de emergencia siguen buscando. EFE/ Fernnado Villar
Madrilgo erdiguneko luiziaren eremua hedatzea. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Madrilgo erdigunean obretan ari zen eraikin bat erori da, eta, ondorioz, lau pertsona hil dira. Desagertuta zeuden azken bi pertsonak aurkitu dituzte.

Goizaldeko ordu biak aldera, suhiltzaileek azken bi gorpuak aurkitu dituzte eraikinaren hondakinen artean, Hileras kalean, Operaren eta Puerta del Solen artean. Asteartean, 13:00ak aldera, eraikinaren zati bat erori zen.

Gauerdia baino lehentxeago, lehen bi gorpuak erreskatatu dituzte. 

Eraikinaren zati bat erori ondoren desagertutzat emandako lau pertsonak, obretan zeudenak (berrogei lagun inguru ari ziren lanean), Laura izeneko arduradun bat (hasiera batean proiektuaren arkitektoa zela jakinarazi zen) eta Dambéle, Alfa eta Jorge izeneko hiru langile dira, Mali, Ginea eta Ekuadorkoak, 30 eta 50 urte bitartekoak, guztiak ANKA eraikuntza-enpresako langileak.

Langileetako bi sotoko komunetan zeuden, eta hirugarrena eraikinaren azken solairuan, sei solairukoa, istripua gertatu zen unean.

Madrilgo alkate Jose Luis Martinez Almeidak ezin izan zuen baieztatu, gertakarien lekuan, hildako emakumea obrako arkitekto bat zenik, baina erantzukizun-kargu bat zuela baieztatu zuen.

Madrilgo Udaltzaingoko eta Polizia Nazionaleko Polizia Zientifikoek beren gain hartu dute orain arte erreskatatutako gorpuak identifikatzeko ardura. Kasuaren ardura duen epailea goizeko 3ak arte egon da gertakariaren lekuan.

Erorketaren arrazoiei buruz galdetu diotenean, Madrilgo alkateak ziurtatu du Polizia Judizialari dagokiola ikertzea, jakiteko zehazki zein diren seigarren solairuko forjatua erori izanaren arrazoiak; izan ere, hortik aurrera, solairu guztiak behera etorri dira.

Gertaera Hileras kaleko 4. zenbakian gertatu zen, Opera plazaren eta Puerta del Solen artean, astearteko 13:00ak pasata, lau izarreko hotel bihurtzeko zaharberritzen ari diren eraikin baten barruko forjatua erori denean.

