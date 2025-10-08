Un accidente múltiple en la A-8 causa retenciones en la recta de Max Center sentido Irun
La jornada ha comenzado con complicaciones en las carreteras vizcaínas debido a un accidente múltiple ocurrido en la autopista A-8 (BI-10), a la altura de Barakaldo, en sentido Irun.
El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 124, en la recta del centro comercial Max Center, y ha afectado a varios vehículos. Según ha informado el Departamento de Seguridad, el carril izquierdo permanece cerrado al tráfico y se están registrando largas retenciones en la zona.
Agentes de la Ertzaintza se encuentran en el lugar regulando la circulación y atendiendo la incidencia. También han acudido los servicios de emergencia para asistir a las personas implicadas y retirar los vehículos afectados.
El servicio de tráfico 011 mantiene el aviso activo y recomienda precaución a las y los conductores que circulen por la A-8, así como buscar itinerarios alternativos hasta que la situación se normalice.
