TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Istripua izan da A-8an, eta Max Center parean auto-ilarak eratu dira, Irunerako noranzkoan

Hainbat ibilgailuk talka egin dute A-8 autobideko 124. kilometroan (BI-10), Max Center parean. Ezkerreko erreia itxita dago eta auto-ilara luzeak daude Irunerako noranzkoan.

Auto-ilarak, Max Center parean. Argazkia: @TrafikoEJGV

author image

EITB

Azken eguneratzea

Arazoak, Bizkaiko errepideetan: A-8 autobidean (BI-10), Barakaldo parean, Irunerako noranzkoan, hainbat autok elkar jo dute eta ilara luzeak daude.

Ezbeharra 124. kilometroan gertatu da, Max Center merkataritza-gune pareko zuzengunean, eta hainbat ibilgailuri eragin die. Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, ezkerreko erreia itxita dago eta auto-ilara luzeak izaten ari dira inguruan.

Ertzaintzako agenteak zirkulazioa erregulatzen eta gertakaria argitzen ari dira. Larrialdi-zerbitzuak ere bertaratu dira, inplikatutako pertsonei laguntzeko eta kaltetutako ibilgailuak bidetik kentzeko.

011 trafiko-zerbitzuak abisua ezarria du, eta kontuz ibiltzeko gomendatu die A-8 autobidean zirkulatzen ari diren gidariei. Gainera, beste bide batzuk erabiltzea gomendatu die, egoera normalizatu arte.

Trafikoa Trafiko Istripuak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu