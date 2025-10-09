Gaza
"La UNRWA tiene camiones repletos de ayuda a tres horas de Gaza"

Bárbara Ruiz Balzola, responsable de UNRWA Euskadi
18:00 - 20:00
Bárbara Ruiz Balzola. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: "UNRWAk laguntzaz betetako kamioiak ditu Gazatik hiru ordura"

Última actualización

Bárbara Ruiz Balzola, responsable de UNRWA Euskadi, ha señalado que están a la espera del permiso de Israel para poder entrar en Gaza y comenzar a repartir la ayuda. "La situación en Gaza es apocalíptica. Hay 54 000 niños que padecen desnutrición aguda", ha añadido.

Franja de Gaza Israel Palestina Sociedad

