"UNRWAk laguntzaz betetako kamioiak ditu Gazatik hiru ordura"

Bárbara Ruiz Balzola, responsable de UNRWA Euskadi
18:00 - 20:00
Barbara Ruiz Balzola. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Barbara Ruiz Balzola UNRWA Euskadiren arduradunak adierazi duenez, Israelen baimenaren zain daude Gazan sartu eta laguntza banatzen hasteko. "Gazako egoera apokaliptikoa da. 50.000 haurrek desnutrizio akutua dute", gaineratu du.

Gazako Zerrenda Israel Palestina Gizartea

Araba Euskaraz 2026 Amurrio aurkezpena
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

2026ko Araba euskaraz jaia Amurrion egingo da, ekainaren 14an

Amurrioko Aresketa ikastola laguntzeko egingo da datorren urteko Araba Euskaraz jaia, "Taupadak berpiztu!" lelopean. Logotipoa, berriz, bihotz baten erdira doan txinparta da. Azken lau urteetan Arabako zortzi ikastolek elkarlanean antolatu dute Araba Euskaraz jaia Gasteizko Olarizu parkean. 2026ko edizioari begira, bi berritasun nagusi daude: batetik, Amurrion ospatuko da, ez Olarizun; bestetik, jaiaren antolakuntzaren pisurik handiena Aresketa ikastolak hartuko du bere gain, nahiz eta Arabako gainerako zazpi ikastolek ere lagundu. 

MADRID (ESPAÑA), 09/10/2025.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz durante un desayuno informativo este jueves en Madrid. EFE/ Zipi
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Senideen heriotzagatiko baimena 10 egunera arte luzatuko dutela iragarri du Diazek

Halaber, iragarri du zainketa aringarriak jasotzen ari diren senideak zaintzeko baimena ere izango dela. Diazen hitzetan, produktibitateari dagokionez, Espainiako Estatuko arazoetako bat da jendeak lan egin behar duela nahiz eta egoera lanerako desegokia izan. "Ama lurperatzen duelako edo semea zaindu behar duelako lanera ez doanaren kasua ezin da absentismotzat jo", azpimarratu du.

