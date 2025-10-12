Finaliza el cubrimiento de La Avanzada tras dos años y medio de obras

El cubrimiento de la trinchera de la carretera BI-637 a su paso por el municipio vizcaíno de Leioa ha finalizado tras dos años y medio de obras, y un costo previsto de 65,2 millones de euros.



En un comunicado, la Diputación Foral ha informado de que el próximo miércoles se dan por concluidos los trabajos tras la colocación de unas baldosas en el nuevo bulevar urbanizado sobre el cubrimiento y que consta de 18 000 metros cuadrados.



La obra ha finalizado un año antes de lo planificado una vez probados los nuevos sistemas de extinción de incendios, así como la señalización, los planes de emergencia y de seguridad.



La antigua trinchera, de 900 metros de largo, soporta un tráfico de más de 90 000 vehículos diarios.