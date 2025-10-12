Leioa
Leioako errepidea estaltzeko lanak bukatu dituzte, bi urte eta erdiren ostean

Datorren asteazkenean emango dute amaitutzat lubaki historikoa estaltzeko obra. Lubakia zena 18.000 metro karratuko bulebar bihurtu dute, espaloi eta bide zabalagoak eginez. 20 dezibelio gutxiago jasango dituzte orain bertan. Aurreikusi baino urtebete lehenago bukatu dituzte lanak.

obra finalizada
author image

EITB

Azken eguneratzea

Iparragirre kalea asfaltatu ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiak amaitutzat jo ditu Leioan BI-637 errepideak zuen lubakia estaltzeko lanak.

Bi urte eta erdi behar izan dituzte udalerria bitan banatzen zuen errepidea estaltzeko, eta, lan horiei esker, 18.000 metro karratuko bulebar bat dute orain bertan, baita espaloi eta bide zabalagoak eta zarata gutxiago ere. 

Egunero 90.000 ibilgailu baino gehiago igarotzen dira errepide horretatik.

Obrak 2023ko apirilean hasi ziren, 65,2 milioi euroko aurrekontuarekin, eta hiru urte eta erdiko epea zuten horiek burutzeko.

Bulebarraren erdialdean baldosa batzuk aldatzea baino ez da falta, eta horrekin bukatutzat emango dute obra, asteazkenean.

