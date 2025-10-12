INICIATIVA
La realidad de las personas que viven en Mauritania: más de la mitad, en la pobreza

Mauritanian bizi diren herritarren errealitatea: erdia baino gehiago, pobrezian
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mauritanian bizi diren herritarren errealitatea: erdia baino gehiago, pobrezian
EITB

Este país, situado en el noroeste de África, cuenta con una población cercana a los 4,4 millones de habitantes. EITB ofrecerá varios reportajes desde allí, con el objetivo de mostrar la situación que viven, la realidad de la migración irregular y los proyectos existentes para combatirla.

18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
